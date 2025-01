Denzel Dumfries is wéér trefzeker bij zakelijke overwinning Inter

Inter heeft zondag een zakelijke overwinning geboekt in de Serie A. Thuis was het spel verre van indrukwekkend, maar werd Empoli toch gemakkelijk over de knie gelegd: 3-1. Denzel Dumfries was opnieuw trefzeker voor Inter. Het was alweer de zevende treffer in alle competities voor de Nederlander dit seizoen.

Aan de kant van Inter stonden met Stefan de Vrij en Dumfries twee Nederlanders aan de aftrap. De eerste helft kon niet bepaald aantrekkelijk genoemd worden. Inter had niets te duchten van Empoli, maar kwam zelf ook bijzonder moeizaam tot kansen.

Lautaro Martínez probeerde het met een vallende omhaal uit een corner, maar Devis Vásquez had een fraaie reflex in huis. Verder dan wat kleine speldenprikjes kwam Inter verder niet. Een volley van Nicolò Barella was een spaarzaam hoogtepunt, maar de middenvelder mikte te hoog.

Ook na rust leek Inter inspiratieloos, maar uit het niets kwam de ploeg van Simone Inzaghi op voorsprong. Een fantastische uithaal van Martínez, dat eigenlijk totaal niet paste bij de wedstrijd, vloog in de bovenhoek en liet Vásquez kansloos: 1-0.

Het doelpunt betekende echter niet dat Inter direct vleugels kreeg. Het creëerde weliswaar meteen nog een kans via Martínez, maar liet zich ook veelvuldig terugzakken op eigen helft. Empoli kreeg steeds meer de bal, maar wist nauwelijks wat het ermee moest doen.

In minuut 79 zorgde Dumfries weer voor wat opleving. De rechtervleugelverdediger kopte fraai raak uit een corner en zette zijn ploeg zo op 2-0. Lang kon Inter daar niet van genieten, daar Sebastiano Esposito meteen iets terugdeed namens Empoli: 2-1.

De overwinning kwam echter geen moment meer in gevaar voor de thuisploeg. Het slotakkoord kwam twee minuten voor tijd nog van Marcus Thuram. De Fransman was het eindstation van een uitbraak en bepaalde de eindstand op 3-1. Daarmee komt Inter op drie punten van koploper Napoli, dat bovendien een wedstrijd meer heeft gespeeld.