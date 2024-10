Dennis te Kloese onthult: belangrijke vacature komt vrij bij Feyenoord

Feyenoord en hoofdscout Christos Akkas gaan niet langer met elkaar door, zo laat algemeen directeur Dennis te Kloese weten aan het Algemeen Dagblad. De 32-jarige Griek was sinds 2021 werkzaam in De Kuip.

Akkas werkte jarenlang bij de Griekse topclub PAOK Saloniki, tot hij in april 2021 aan de slag ging bij Feyenoord. In eerste instantie als scout, maar in de zomer van 2023 maakte hij promotie naar de functie van hoofdscout.

Nu gaan Akkas en Feyenoord dit hoofdstuk sluiten. Volgens journalist Mikos Gouka gaat de Griek vertrekken uit Rotterdam. Te Kloese heeft besloten het contract van Akkas niet te verlengen. Het is vooralsnog onbekend wanneer hij vertrekt.

Feyenoord en Te Kloese hebben de afgelopen weken kritisch gekeken naar het gevoerde beleid. Daarbij werd onder meer de conclusie getrokken dat de rollen van algemeen directeur en technisch directeur niet meer te combineren zijn.

Om die reden heeft Feyenoord besloten om Mark Ruijl te promoveren naar de functie van technisch manager. De Rotterdammers zoeken nog een extra lid om het directieteam te versterken.

Feyenoord wil zich de komende transferperiodes focussen op topaankopen die direct van meerwaarde zijn in de selectie. Hwang In-beom is daarbij een goed voorbeeld. “Met de overvolle speelagenda's wordt het fysieke aspect steeds belangrijker om mee te nemen in je besluit om spelers bijvoorbeeld wel of niet te halen”, aldus Te Kloese in gesprek met Gouka.

“Hwang kwam met de fysieke voorwaarden die we nodig hadden. Dit gaat steeds belangrijker worden. Iedereen praat over de kalender en hoe druk het allemaal wel niet is. Met 34 competitiewedstrijden, een aantal bekerduels, de Champions League, tikt het aardig aan, terwijl iemand zoals Quinten Timber zomaar veertien extra wedstrijden zou kunnen spelen met het Nederlands elftal. Daarvoor moet je je selectie goed inrichten, want dit schema gaat niet zomaar van de ene op de andere dag weg”, besluit Te Kloese.