Dennis te Kloese houdt Feyenoord-speler tegen na gelijkspel bij Manchester City: 'Niet in deze kleedkamer jij'

Dennis te Kloese was dinsdagavond in zijn nopjes met de historische comeback van Feyenoord. De algemeen directeur van de Rotterdammers zag hoe het elftal van Brian Priske tegen Manchester City terugkwam van een 3-0 achterstand en uiteindelijk een punt uit het vuur sleepte: 3-3.

De Telegraaf meldt dat Te Kloese kort na het duel een grap uithaalde met Anis Hadj Moussa, die voor de vierde wedstrijd op rij scoorde en door de UEFA werd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. De 22-jarige Algerijn liep met zijn persoonlijke trofee richting de kleedkamer van Feyenoord, maar werd daar even tegengehouden door de goedgemutste Te Kloese.

“Ho, ho. Niet in deze kleedkamer jij. Jij moet naar de volgende deur”, zei de algemeen directeur tegen Hadj Moussa, die enigszins verbaasd reageerde. “Maar dat is de kleedkamer van Manchester City.” Te Kloese: “Ja, ik heb je net verkocht”, aldus de bestuurder, die volgens De Telegraaf vervolgens moest schaterlachen.

‘Dit vergeet ik nooit meer’

Manchester City, dat met een 1-0 voorsprong de rust inging, gaf na het begin van het tweede bedrijf gas en breidde de marge uit naar drie. Feyenoord leek zodoende met lege handen naar huis te gaan, maar dankzij doelpunten van Hadj Moussa, Santiago Gimenez en Dávid Hancko pakten de Rotterdammers alsnog een punt: 3-3.

“Dit was te gek. De eerste helft verliep zoals we gedacht hadden. Na rust vielen twee snelle goals, dat was niet makkelijk, maar op het eind kregen we de beloning", aldus Hancko na afloop in gesprek met ESPN.

Priske ging na de derde tegengoal een andere speelstijl hanteren. “We hebben iets anders geprobeerd. Het was misschien niet ons gewoonlijke strijdplan, maar we hebben het geprobeerd, karakter getoond en dat leverde een gelijkspel op. Ik ben trots op iedereen”, ging de verdediger verder.

“Het is speciaal om te scoren. Als jonkie kijk je naar deze clubs en nu heb ik hier gescoord. Dat is iets wat ik nooit had verwacht. Ik vergeet dit moment nooit meer.”