Dendert PSV na de interlandperiode gewoon door in de Eredivisie?

Donderdag, 14 september 2023 om 12:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:51

Het ambitieuze PSV kan terugkijken op een uitstekende seizoensstart. De Eindhovenaren zijn nog zonder puntenverlies in de Eredivisie en wisten daarnaast op overtuigende wijze de groepsfase van de Champions League te bereiken. De jacht op de titel in de Eredivisie krijgt zaterdag een vervolg met een thuiswedstrijd tegen NEC. Trainer Peter Bosz wil natuurlijk niets liever dan opnieuw drie punten bijschrijven.

NEC moest twee opeenvolgende nederlagen slikken in de beginweken van het nieuwe seizoen. Het zorgde zelfs voor de roep om trainer Rogier Meijer te ontslaan. De crisis werd afgewend met een 3-0 overwinning op RKC Waalwijk en een knap 1-1 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam. Hierdoor is de aansluiting met de middenmoot in de Eredivisie gevonden. Er volgt nu echter wel een loodzware test op bezoek bij het sterke PSV.

