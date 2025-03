Dean Huijsen bijt van zich af tegenover NOS-verslaggever: ‘Ik ben gewoon Spanjaard’

Kersverse Spaans international Dean Huijsen is niet blij met een aankondiging van verslaggever Thierry Boon van de NOS na afloop van Spanje - Nederland. De verdediger laat vervolgens duidelijk weten waar zijn hart ligt.

Na afloop van de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Nations League tussen Spanje en Nederland verscheen Huijsen voor de camera van de NOS.

De verdediger van Bournemouth maakte in de heenwedstrijd als invaller zijn debuut voor La Roja en mocht in Spanje voor het eerst in de basis beginnen. Waar hij in Nederland kon rekenen op een fluitconcert, kreeg hij in Spanje het nodige applaus.

Thierry Boon van de NOS begint het interview met de aankondiging dat Huijsen ‘de enige Nederlander is die eigenlijk meer dan blij is na deze avond'. Dat schiet bij de linkspoot in het verkeerde keelgat. “Ten eerste, ik ben gewoon Spanjaard”, reageert hij fel.

De verdediger analyseert daarna de wedstrijd. “Het was echt spannend. Ik denk dat het voor de fans een goede wedstrijd was. Ik denk dat we veel kansen creëerden en goed speelden. De goals die we tegen krijgen zijn een beetje te vermijden, maar we hebben nog steeds goed gespeeld als team, dus ik ben blij.”

Huijsen gaat daarna in op de steun die hij kreeg van de Spaanse fans. “Het maakt me wel echt blij dat de mensen me steunen. Ik wil gewoon alles geven voor Spanje en ik heb nog heel lang om te voetballen, als alles goed gaat. Ik ben gewoon heel erg dankbaar”, laat de geboren Amsterdammer weten.

Voor Huijsen voelt zijn debuut voor Spanje als een droom die uitkomt. “Mijn familie is ontzettend trots en het is gewoon een droom van mij om voor mijn land uit te komen. En om zo veel te kunnen spelen meteen, dat is niet normaal. Ik ben echt zo blij.”