De ‘Turkse Del Piero’ die door Juventus werd gestolen van Bayern München

GOAL en Voetbalzone lichten in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar Kenan Yildiz, de achttienjarige schaduwspits van Juventus die al vijf interlands namens Turkije speelde.

Door Mark Doyle en Wessel Antes

Juventus is zeker niet bezig aan het beste seizoen in de clubgeschiedenis, maar heeft er dit jaar behoorlijk wat Turkse fans bijgekregen. Dat alles heeft te maken met de ontwikkeling van Yildiz, die tot dusver 770 minuten speelde in de hoofdmacht van la Vecchia Signora. Daarin was de tweebenige goaltjesdief al driemaal trefzeker. Maar wie is deze talentvolle Yildiz? In samenwerking met GOAL zocht Voetbalzone het uit!

Waar het allemaal begon

De wieg van Yildiz stond in Regensburg, gelegen in het oosten van de Duitse deelstaat Beieren. Daar groeide hij op als zoon van een Duitse moeder en Turkse vader. Hoewel zijn ouders nooit zelf hebben gevoetbald, had vader Engin al snel door dat zijn zoon getalenteerd is. Daarnaast heeft Yildiz een goede eigenschap: hij is enorm leergierig.

Door de passie van zijn zoon leerde ook vader Engin steeds meer over het spelletje. Samen met Kenan keek hij uren naar beelden op YouTube, terwijl het bezoeken van voetbalwedstrijden een gezamenlijke hobby werd. Ondertussen werd Yildiz steeds beter in voetbal. Hij speelde een jaar in de jeugd van Sallern Regensburg en een jaar bij Jahn Regensburg, waarna het grote Bayern München zijn talent opmerkte.

Vanaf zijn achtste speelde Yildiz in de jeugdopleiding van der Rekordmeister. Dat hij een supertalent was, bleek op zijn tiende. Waar veel tieners lang moeten wachten op hun eerste kledingsponsor, klopte adidas al vroeg op de deur bij familie Yildiz. Dat is een goede zet gebleken van het Duitse sportmerk: tot op de dag van vandaag speelt Yildiz op schoenen van adidas.

Yildiz doorliep de jeugdopleiding van Bayern München met zevenmijlslaarzen. Samen met Paul Wanner en Arijon Ibrahimovic werd hij gezien als dé toekomst van de Duitse recordkampioen. In het voorjaar van 2022 werd echter duidelijk dat de toekomst van Yildiz niet in de Allianz Arena lag. Bayern München erkende het talent van Yildiz wel, maar wilde niet aan zijn financiële eisen voldoen.

Voor Yildiz voelde dat als een motie van wantrouwen, waardoor hij na een decennium besloot de deur bij Bayern München achter zich dicht te trekken. Vanwege zijn transfervrije status was Yildiz een interessante optie voor vele Europese topclubs. Men was ervan overtuigd dat hij voor FC Barcelona zou kiezen, maar in juli 2022 zette Yildiz zijn handtekening onder een langdurig contract bij Juventus. Zelf omschreef hij dit destijds als ‘de beste optie’.

Zijn grote doorbraak

In Turijn speelde Yildiz aanvankelijk in Juventus Primavera, het Onder 19-elftal dat ook uitkomt in de UEFA Youth League. Zaakwaarnemer Hector Peris Ros was echter van mening dat zijn cliënt klaar was voor de volgende stap. Uiteindelijk speelde Yildiz 31 wedstrijden namens Juventus Primavera, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 7 assists. In december 2022 kreeg Yildiz’ entourage eindelijk hun zin: de ambitieuze aanvalsleider debuteerde in het hoogste beloftenelftal van Juve: Juventus Next Gen, dat uitkomt in de Serie C.

In de tweede seizoenshelft van het vorige seizoen mocht Yildiz steeds vaker opdraven bij Juventus Next Gen. Even leek het erop dat hij in het beloftenelftal zou gaan samenspelen met Mohamed Ihattaren, maar tot gezamenlijke wedstrijden kwam het niet. Waar de Utrechter steeds verder uit beeld raakte bij Juventus, zette Yildiz zich juist op de kaart bij de trainersstaf van het eerste elftal.

Hoofdtrainer Massimiliano Allegri was zelfs zo onder de indruk van Yildiz dat hij hem toevoegde aan zijn selectie voor de 2023 Soccer Champions Tour, het uitgebreide trainingskamp van Juventus in de Verenigde Staten. Yildiz deed mee aan de oefenwedstrijden tegen AC Milan (3-2 winst), Real Madrid (3-1 winst) en Atalanta (0-0), waarin hij zich verzekerde van een vast plekje in de hoofdmacht van Juve.

Yildiz tijdens zijn debuut voor Juventus.

Het harde werk dat Yildiz had geleverd tijdens de voorbereiding werd door Allegri beloond in het openingsweekend van de Serie A. Tijdens het uitduel met Udinese (0-3 winst) kwam het Turkse talent vijf minuten voor het laatste fluitsignaal binnen de lijnen als vervanger van Dusan Vlahovic. Zijn invalbeurt zorgde voor een grappig interview van Allegri na afloop.

Volgens de Italiaanse oefenmeester had zijn pupil een te lang kapsel. “Yildiz moet naar de kapper. Hij heeft zijn haar wel honderd keer aangeraakt. Hij moet het morgen laten knippen, dan zien we daarna wel verder”, aldus Allegri, die zijn zin kreeg. Yildiz liet zich een dag later direct een nieuw kapsel aanmeten en loopt er tegenwoordig met een strakke coupe bij.

Hoe het nu gaat

Inmiddels is Yildiz, inclusief zijn korte kapsel, niet meer weg te denken uit de selectie van Juventus. Met een vaste plek in de kleedkamer en een vast rugnummer (15) voelt hij zich helemaal thuis tussen de sterren in Turijn. Yildiz stond al meerdere keren in de basis bij Juventus, maar moet vanwege de goede vorm van Vlahovic en Federico Chiesa vaak genoegen nemen met een rol als invaller.

Ook groeide Yildiz in het afgelopen half jaar uit tot volwaardig international van Turkije, zijn vaderland. Sinds oktober speelde hij al vijf interlands namens Al-Yildizlilar. Zijn eerste interlanddoelpunt? Die heeft hij al gemaakt. Uitgerekend in en tegen zijn geboorteland Duitsland (2-3 winst) maakte Yildiz een doelpunt tijdens een knappe oefenzege van de Turken.

Yildiz na zijn eerste interlandgoal tegen uitgerekend Duitsland.

Na zijn uitstekende eerste interlandperiode namens Turkije volgden geruchten dat Yildiz meer speeltijd eiste bij Juventus. Vervolgens werd hij gelinkt aan clubs als Arsenal, Benfica, Fenerbahçe, Galatasaray en Liverpool. Yildiz toonde zich op het veld echter stoïcijns en maakte zijn eerste doelpunt namens Juve op 23 december 2023, toen de Italiaanse grootmacht nipt won op bezoek bij Frosinone (1-2).

Na zijn eerste doelpunt voor Juventus sprak Yildiz zich tegenover DAZN uit over zijn relatie met Allegri. “Dit moment was geweldig. Ik dank onze trainer die mij de kans heeft gegeven. Hij is een geweldige leermeester voor me. Hij zegt dat ik rustig moet blijven en gaf me vandaag de kans. Ik ben heel blij.” Bij Juventus ligt Yildiz nog tot medio 2027 vast en voorlopig lijkt zijn toekomst inderdaad in het Allianz Stadium te liggen.

Grootste kwaliteiten

Yildiz is een zeer moderne spits, die de vaardigheid en snelheid bezit om op meerdere posities te spelen. Zo kan de Turkse aanvaller ook uit de voeten als nummer ‘10’, vleugelspeler en schaduwspits. Yildiz behoudt het overzicht en zijn handelingssnelheid laat hem nooit in de steek.

Ook Allegri erkent Yildiz’ kwaliteiten. “Kenan heeft een geweldig voetbalbrein. Hij is technisch begaafd en speelt erg direct. Daarnaast is hij een intelligente jongen die nooit voor rotzooi zal zorgen”, aldus de Italiaanse trainer in een video-item op het YouTube-kanaal van Juventus.

Kijkend naar beelden van Yildiz, valt op dat de tiener alles op volle snelheid doet. Dat heeft vooral te maken met zijn sensationele controle over de bal. Yildiz is een genot om naar te kijken en gaat de Turkse voetbalfans de komende twintig jaar behoorlijk verwennen met zijn balkunsten.

Soykan Basar, trainer van Turkije Onder 19, deed tegenover Calcio Mercato een wel heel bijzondere claim. “Kenan heeft meer talent dan Cristiano Ronaldo. Zijn techniek wanneer hij de bal aan zijn voeten heeft is beter dan die van Ronaldo.” Yildiz is er in ieder geval al in geslaagd om in de voetsporen van de Portugees te treden: Ronaldo speelde tussen 2018 en 2021 voor Juventus. Wel zal Yildiz nog behoorlijk wat goals moeten scoren om aan hetzelfde moyenne te komen.

Ruimte voor verbetering

Italianen Allegri en Vincenzo Montella, de bondscoach van Turkije, hebben al publiekelijk geroepen dat Yildiz alles in zich heeft om een speler van wereldklasse te worden. Zelfs zijn mindere linkervoet is een behoorlijk wapen van de sierlijke spits.

Wel moet Yildiz leren om af en toe wat meer geduld te hebben. Zowel bij Bayern München als bij Juventus heeft de spits aangetoond dat hij redelijk opdringerig kan zijn. Het is logisch dat een speler met de kwaliteiten van Yildiz zoveel mogelijk wil spelen, maar met spelers als Chiesa en Vlahovic voor zich is het nu eenmaal zo dat hij niet direct eerste keuze is onder Allegri.

Yildiz wordt begin mei pas negentien jaar oud en lijkt af te stevenen op zijn eerste eindtoernooi met Turkije. Voor iemand van zijn leeftijd zou dat al een uiterst bijzondere mijlpaal zijn. Indien Yildiz geduldig wacht op zijn kansen, zal hij zich ook bij Juventus op termijn ontwikkelen tot een belangrijke speler.

De volgende Alessandro Del Piero?

Nog voor Yildiz zijn debuut had gemaakt, werd hij in Duitsland vooral vergeleken met Mesut Özil. Dat had grotendeels ook te maken met hun gedeelde Turkse afkomst. In Italië denken voetballiefhebbers en journalisten dankzij Yildiz’ voetbalkwaliteiten regelmatig terug aan de grote Giampiero Boniperti, de legendarische spits van Juventus in de jaren vijftig.

Toch is er één vergelijking die nog vaker wordt gemaakt omtrent Yildiz. De Turkse aanvaller zou wat weg hebben van Alessandro Del Piero, de man die veel Juventus-records van Boniperti uit de boeken schoot. Yildiz viert zijn doelpunt inmiddels op dezelfde wijze als Del Piero deed: met zijn tong uit zijn mond. In de toekomst hoopt hij, net als zijn jeugdidool, met rugnummer 10 te spelen bij Juventus.

Del Piero, jeugdheld van Yildiz en Juventus-icoon.

Wat nu?

De marktwaarde van Yildiz is volgensinmiddels gestegen naar 30 miljoen euro. Hoewel de aanvaller hoopt op meer speeltijd bij Juventus, is er absoluut geen kans dat de Italiaanse grootmacht hem laat vertrekken. Zelfs een verhuur van Yildiz zou momenteel onbespreekbaar zijn.

Duidelijk is dat Yildiz collega Moise Kean voorbij is gestreefd in de pikorde bij Juventus. Door de blessure van Arkiadusz Milik is hij momenteel het beste alternatief voor Chiesa en Vlahovic. De verwachting is dat Yildiz de komende maanden behoorlijk wat speelminuten gaat krijgen, waardoor hij zijn plaatsje in de EK-selectie van Montella relatief eenvoudig zal veiligstellen. Het kan een bijzondere zomer worden voor de ambitieuze Yildiz, met zijn eerste eindtoernooi namens Turkije in zijn geboorteland Duitsland.

