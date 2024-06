De Telegraaf: Totale leegloop dreigt uit jeugdopleiding van Ajax

De grote talenten in de jeugdopleiding van Ajax dreigen over te stappen naar de concurrentie, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Ajax-watcher omschrijft de huidige staat van de jeugdacademie als 'een enorme puinhoop'. Diverse talenten dreigen vanwege niet nagekomen afspraken te vertrekken.

Verweij wijst de inmiddels vertrokken Chief Sports Officer Maurits Hendriks aan als een van de hoofdschuldigen. "Die was verantwoordelijk voor De Toekomst en heeft er een enorme puinhoop van gemaakt. Alle grote talenten willen weg of ze worden benaderd om te vertrekken omdat het zo'n groot zooitje is in Amsterdam." Verweij noemt het bijvoorbeeld 'een schande' dat er nog altijd geen hoofd jeugdopleiding is bij Ajax.

Een van de toptalenten die mogelijk vertrekt is Sean Steur. De geboren Volendammer neigt naar een overstap naar PSV, zo bevestigt Verweij in navolging van enkele andere media. "Op internet wordt gezegd dat zijn vader een geldwolf is, maar dat wordt binnen Ajax ontkend. Die man is heel reëel, maar die vindt wel dat er een goed plan moet zijn voor zijn zoon. Er is ook nog een kans dat Steur blijft, maar hij neigt op dit moment naar PSV."

"Ook een aantal jeugdspelers van Ajax heeft zich aangeboden bij Feyenoord." De vijftienjarige Jivayno Zinhagel zou een van die talenten zijn. Voor de Oranje-jeugdinternational zou al een contract klaarliggen in Rotterdam.

Er gaat het nodige veranderen in Amsterdam. "Ajax heeft gezegd dat ze niet meer de absurde bedragen uit het verleden gaan betalen voor jeugdspelers. Rayane Bounida, die uit België overkwam, verdient een half miljoen euro per jaar bijvoorbeeld."

Spelers die zich financieel kunnen verbeteren bij een andere club zal Ajax niet tegenhouden, zegt Verweij. "Wat Ajax zich wel erg moet aantrekken is dat de jeugdopleiding van geen kant deugt. Er is een aantal dingen beloofd in het kader van de ontwikkeling van spelers en dat wordt niet nagekomen. Dat grote talenten weg willen is niet eens altijd een geldkwestie."

Ajax probeert de meubelen momenteel te redden. "Er wordt nu van alles gedaan om die spelers te overtuigen om toch te blijven. Dus: 'We hebben wél een plan met je, we gaan het vanaf nu anders doen.'"

