De Telegraaf: Slechts bij verkoop van één speler gaat Ajax zich nog versterken op Deadline Day

Het hangt vooral van Steven Bergwijn af of er nog spelers bij gaan komen op Deadline Day bij Ajax. Dat weet De Telegraaf maandagochtend te melden. Slechts een uitgaande transfer van een aanzienlijke hoogte maakt namelijk voldoende financiële ruimte vrij om nog aankopen te kunnen doen.

Hoewel er nog zaken spelen rondom Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal, zal dat niet genoeg zijn voor Ajax om zich nog te kunnen versterken. Er is namelijk vooral interesse om het tweetal te huren.

Dat zal niet zoveel directe inkomsten opleveren als de verkoop van Bergwijn, die in ieder geval een bedrag met minimaal zeven nullen moet opleveren. Wel is Ajax bereid verlies op de linksbuiten te nemen, voor wie medio 2022 nog 31,25 miljoen euro werd betaald aan Tottenham Hotspur.

Op die manier verlost de recordkampioen zich namelijk ook van het salaris van Bergwijn, die als grootverdiener circa vijf miljoen per jaar opstrijkt. Mocht hij verkocht worden, wil Ajax pijlsnel handelen en een nieuwe linksbuiten en een creatieve nummer 10 aantrekken.

Het aantal clubs waar Bergwijn naartoe kan is echter beperkt. Vrijdag sloot de transfermarkt al in diverse landen, waaronder die van de top vijf competities: Engeland, Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk.

Ook vanuit Saudi-Arabië werd er echter al aan Bergwijn getrokken deze zomer. Medio juli werd bekend dat twee clubs uit de Golfstaat bij Bergwijns toenmalige zaakwaarnemer Nathan van Kooperen hadden gemeld.

Een maand later stapte de aanvaller over naar Ali Dursun, waarmee hij hoopte een transfer te bespoedigen. Sindsdien is het echter angstvallig stil rond Bergwijn.

Ajax versterkte zich tot dusver met slechts drie spelers deze transferwindow: de transfervrije Bertrand Traoré, de van Juventus gehuurde Daniele Rugani en Wout Weghorst, die overgenomen werd van Burnley. Daartegenover stond het vertrek van onder meer Silvano Vos Gerónimo Rulli (verkocht), Borna Sosa, Carlos Forbs, Jakov Medic en Naci Ünüvar (verhuurd).