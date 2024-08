De Telegraaf onthult de reden dat Michiel Kramer uit selectie werd gezet bij RKC Waalwijk

Michiel Kramer werd uit de selectie gezet bij RKC Waalwijk omdat hij vorige week vroegtijdig is weggelopen van het trainingsveld, zo meldt De Telegraaf. De 35-jarige spits weigerde vervolgens om zijn excuses te maken aan de fysiektrainer van RKC, waarna de clubleiding besloot om hem buiten de selectie te laten voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-0 verlies).

Het was voor de buitenwereld een verrassing dat Kramer zondag niet op het wedstrijdformulier verscheen van RKC voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead. Kramer werd door de schorsing van aanvoerder Oskar Zawada juist in de basisopstelling verwacht.

Er blijkt een akkefietje op het trainingsveld ten grondslag te liggen aan de disciplinaire maatregel tegen Kramer. De routinier beschikt in de eindfase van zijn loopbaan over enkele privileges bij RKC, waardoor hij niet aan alle trainingen hoeft deel te nemen.

Kramer miste om privéredenen afgelopen dinsdag een fysiek zware training bij RKC. Een dag later eiste conditietrainer Tim Arends dat Kramer minimaal een half uur aan looparbeid zou verrichten om een en ander in te halen.

De ex-Feyenoorder zag dat niet zitten en liep weg van het trainingsveld. Er volgde een gesprek met technisch directeur Mo Allach. Kramer liet weten geen excuses te willen maken aan de fysiekcoach, waarna Allach besloot Kramer uit de selectie van RKC te zetten. Dit tot frustratie van trainer Henk Fraser, die Kramer graag had opgesteld tegen Go Ahead.

Kramer trainde de rest van de week mee met het tweede elftal en keert pas op dinsdag terug bij het eerste. Maandag genoot de selectie overigens van een vrije dag.

Deze zomer veranderde de rol van Kramer bij RKC definitief. Na het vertrek van David Min naar FC Utrecht zal de routinier hebben gehoopt zijn basisplaats terug te kunnen veroveren. In plaats daarvan kwam Zawada, die niet alleen de onbetwiste eerste spits werd maar ook de aanvoerdersband van Kramer overnam. Laatstgenoemde ligt nog één seizoen vast in Waalwijk.