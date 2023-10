De Telegraaf: Jan van Halst wilde zelf wél terugkeren in RvC Ajax

Zondag, 1 oktober 2023 om 20:27 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:56

Jan van Halst keert onder dwang van de bestuursraad van Ajax niet terug in de Raad van Commissarissen (RvC) van de club, zo meldt De Telegraaf zondagavond. De huidige interim-algemeen directeur stond zelf wel open voor een terugkeer in zijn oude positie, maar het bestuursorgaan boven de RvC heeft daar een stokje voor gestoken. De bestuursraad is van mening dat Van Halst niet naar behoren heeft gepresteerd in zijn functie als commissaris.

Eerder op de zondag bracht Ajax in een persbericht nog naar buiten dat de tijdelijke algemeen directeur zelf had aangegeven 'het niet meer zuiver te vinden' om na zijn periode in deze functie nog terug te keren in de RvC. Volgens De Telegraaf zit dat dus anders. De krant meldt dat de bestuursraad, onder leiding van voorzitter Ernst Boekhorst, van mening is dat Van Halst te weinig controle heeft gehad op het functioneren van de inmiddels ontslagen Sven Mislintat.

Laatstgenoemde is al geruime tijd in opspraak. Mislintat gaf zo'n 115 miljoen euro uit aan spelers in de afgelopen transferwindow, maar over de kwaliteit van de gehaalde spelers zijn er hardnekkige twijfels. Ook zou de Duitser voor een aantal spelers meer hebben betaald dan nodig was. Bovendien loopt er een onderzoek naar Mislintat, vanwege mogelijke belangenverstrengeling bij verschillende transfers.

Naast Van Halst gaan ook Georgette Schlick, Cees van Oevelen en Annette Mosman uit de RvC stappen. Eerder besloot ook voorzitter Pier Eringa al af te treden. "Ik ben niet doof voor de kritiek en niet blind voor de situatie waar Ajax zich nu in bevindt", zei Eringa daarover. Met het vertrek van Van Halst is het nu zeker dat Ajax een geheel nieuwe RvC krijgt. De voormalig middenvelder vertrekt bij de club zodra Alex Kroes begint in Amsterdam. Dit zal uiterlijk 15 maart 2024 zijn.

Van Praag en Van Wijk

Eerder op de zondag maakte Ajax ook officieel bekend dat Michael van Praag en Leo van Wijk zullen toetreden tot de RvC. Eerstgenoemde moet de opvolger van Eringa worden en zal de positie van voorzitter innemen. Voor Van Praag betekent het een terugkeer bij Ajax, daar hij tussen 1989 en 2003 ook al actief was als bestuurder in de Johan Cruijf ArenA. Daarnaast bekleedde hij jarenlang de functie van bondsvoorzitter bij de KNVB.