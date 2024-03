De Telegraaf is verbaasd over keuze bij Ajax: ‘Een heel eng, incestueus kliekje’

Valentijn Driessen verwondert zich over de mediastrategie van Alex Kroes. De nieuwe algemeen directeur van Ajax heeft sinds zijn aantreden op 15 maart enkele interviews gegeven, maar niet met een medium met een groot landelijk bereik. "Het is een kliekje aan het worden. Incestueus", zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Kroes sprak op zijn eerste dag met Ziggo Sport. "Gisteren was hij bij Peppie en Kokkie (Kale en Kokkie, red.) in het DeLaMar Theater", zegt Driessen hatelijk. Kale en Kokkie hebben daar overigens een theatertour.

"We hebben het niet kunnen volgen, maar daar heeft hij ongetwijfeld openheid van zaken gegeven", vervolgt Driessen. "Ik vind het wel heel vreemd dat hij dat doet. Eerst bij de hoofdsponsor Ziggo gaan zitten en dan zo'n avond voor duizend supporters..."

Driessen denkt dat Kroes lang niet alle supporters van Ajax daarmee bereikt. "Dan denk ik ook van: er zijn veel meer dan duizend supporters die graag ingelicht zouden willen worden, en ook meer dan de tienduizend die naar Ziggo Sport kijken..." Op YouTube staat het interview van Kroes bij Ziggo Sport overigens op 89 duizend weergaven.

"Ik denk dat Ajax iets groter is dan hij denkt", aldus Driessen. Presentator Pim Sedee vraagt of Kroes een interview aan De Telegraaf moet geven. "Nee, hij moet gewoon een landelijk interview geven, in ieder geval in de landelijke media", zegt Driessen.

"Ajax-supporters zitten overal", weet Driessen, die hard uithaalt naar Kroes. "Het wordt nu heel eng, klein, een kliekje. Incestueus."

Mike Verweij vindt de mediakeuzes bij Ajax eveneens frappant. "Alex Kroes wekt de indruk alsof hij zo onzeker is dat hij eerst veilig bij de hoofdsponsor wil zitten, waar geen kritische vragen worden gesteld. Vervolgens wil hij de fans even zoete broodjes bakken, terwijl hij volgens mij helemaal niet zo is."

Voorlopig zal Kroes niet met een groot interview in De Telegraaf verschijnen. "Nee, dat denk ik niet", zegt Driessen. "Dat willen we nú niet. Op dit moment, later misschien."

