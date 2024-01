De Telegraaf: Ajax wordt in de wachtkamer gezet voor Jordan Henderson

Ajax heeft nog altijd goede papieren voor het binnenhalen van Jordan Henderson, maar zit voorlopig in de wachtkamer, zo voegt Mike Verweij van De Telegraaf toe aan de berichtgeving van zondag. Al-Ettifaq weigert om een vraagprijs te noemen voor Henderson.

Door de houding van de Saudi-Arabische club is onduidelijk onder welke voorwaarden de 77-voudig Engels international kan vertrekken. Tyler Alexander-Arnold, de zaakwaarnemer van Henderson, is in gesprek met Al-Ettifaq en probeert een einde aan die impasse te maken.

Voetbal International meldde zondag dat Ajax een persoonlijk akkoord met Henderson nadert. Verweij kan die informatie bevestigen: de persoonlijke voorwaarden van de 33-jarige middenvelder lijken geen struikelblok te zullen vormen.

Ajax wil Henderson kopen van Al-Ettifaq en volgens De Telegraaf voor tweeënhalf jaar vastleggen. Voetbal International spreekt over een contractduur van anderhalf jaar.

Ook Juventus is in de markt voor Henderson, maar de Italiaanse topclub wil de Engelsman alleen huren. Ajax lijkt daardoor een streepje voor te hebben.

Henderson prefereert een transfer naar Ajax boven een terugkeer in de Premier League. Als gevolg van de Brexit is het fiscaal gunstiger voor de routinier om niet binnen een jaar al terug te keren in het Verenigd Koninkrijk. Dan zou Henderson 47 procent belasting moeten betalen over zijn buitenlandse inkomsten, in Nederland aanzienlijk minder.

"We zijn ermee bezig", bevestigde Ajax-trainer John van 't Schip zondag rondom de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-3 winst). "Hij zou de broodnodige ervaring kunnen toevoegen. Het is een ervaren, goede speler."

