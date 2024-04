De Roon grapt op X met Van Dijk na historische overwinning op Liverpool

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Marten de Roon, die op X de draak steekt met Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk.

What an insane night. pic.twitter.com/AJzW3cQE6D — Marten de Roon (@Dirono) April 11, 2024

Donderdagavond werd Liverpool op Anfield afgedroogd door Atalanta, de club van Marten de Roon. Het elftal van Jürgen Klopp kwam al in de eerste helft met 0-1 achter en zag na de rust de problemen alleen nog maar groter worden.

Uiteindelijk wist Atalanta het duel in de kwartfinale van de Europa League met 0-3 te winnen, waardoor de Italiaanse club een hele goede uitgangspositie heeft voor de return van volgende week.

Bij beide elftallen begonnen twee Nederlanders in de basis. Aan Italiaanse zijde stonden Teun Koopmeiners en De Roon aan de aftrap. Bij Liverpool begonnen Cody Gakpo en Van Dijk.

De Roon en Van Dijk droegen beiden de aanvoerdersband van hun club en werden gefilmd tijdens de toss. De Roon plaatste de beelden na afloop op X en monteerde een tekstballonnetje boven het hoofd van Van Dijk met de tekst: “Als wij winnen, tackle me dan niet volgende keer bij Oranje.” Uiteindelijk bleek dat verzoek onnodig.



