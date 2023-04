De paus zag favoriete voetballer ter wereld vorig jaar nog schitteren bij Ajax

Maandag, 24 april 2023 om 12:20 • Bart DHanis • Laatste update: 12:24

Paus Franciscus heeft uit de doeken gedaan wie zijn favoriete voetballer is om naar te kijken. De bisschop van Rome werd geboren in de hoofdstad van Argentinië, Buenos Aires, maar kiest niet Lionel Messi als lievelingsspeler. In plaats van de zesvoudig winnaar van de Ballon d’Or kiest de paus voor een andere landgenoot: Lisandro Martínez.

De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, was afgelopen week op bezoek in Vaticaanstad. Tijdens het bezoek kreeg de paus als cadeau een gesigneerd Manchester United-shirt van de voormalig Ajacied overhandigd. Volgens The Athletic-journalist Jamie Whitwell had de paus eerder aan Burnham laten weten dat Martínez zijn favoriete speler is om naar te kijken. Manchester United reageerde op de uitspraak van de paus door Burnham een gesigneerd shirt mee te geven.

Bij het gesigneerde shirt zat ook een persoonlijke boodschap van de wereldkampioen. ‘Su Santidad, con mucho carino, LM’, zo viel er te lezen. De Nederlandse vertaling van die boodschap is ‘Uwe heiligheid, met veel liefde, Lisandro Martínez'. In The Athletic wordt nu zelfs gesproken over een persoonlijke ontmoeting tussen de twee Argentijnen, al is het niet duidelijk wanneer die plaats zou kunnen vinden.

De Slager liep in de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla een breuk in zijn middenvoetsbeentje op en zal dit seizoen niet meer in actie komen voor the Red Devils. De blessure is een flinke aderlating voor Erik ten Hag, omdat Martínez kon rekenen op een vaste basisplaats op Old Trafford. Zo kwam hij dit seizoen al tot 45 wedstrijden voor zijn club, waarin hij één doelpunt wist te maken.