De 11 namen die Mauricio Pochettino kunnen opvolgen bij Chelsea

Het dienstverband van manager Mauricio Pochettino bij Chelsea blijft beperkt tot slechts een seizoen. Beide partijen besloten dinsdag in goed overleg namelijk om vroegtijdig een punt achter de samenwerking te zetten. De grote vraag is nu: wie gaat Pochettino opvolgen op Stamford Bridge? Voetbalzone zet de belangrijkste kandidaten voor je op een rijtje.

Sebastian Hoeness

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hoeness was tot dit seizoen een relatief onbekende naam buiten het Duitse voetbal. Zijn prestaties bij VfB Stuttgart tijdens dit seizoen hebben er echter toe geleid dat hij in verband wordt gebracht met een reeks aan topclubs. Hoeness arriveerde in april 2023 bijen wist de club via de play-offs, met winst op Hamburger SV, voor degradatie te behoeden.

Sebastian Hoeness loodste Stuttgart naar een zeer knappe tweede plaats.

Dit seizoen heeft Hoeness alle verwachtingen overstegen en Stuttgart naar een knappe tweede plaats geloodst. De Zuid-Duitsers wisten zelfs meer punten te verzamelen dan Bayern München. Met zijn 42 jaar past Hoeness zeker in het leeftijdsprofiel waar Chelsea naar lijkt te kijken, maar het is afwachten of de jonge Duitser gezien zijn status van relatief onbekende buitenlander ook steun krijgt van de aanhang in West-Londen. De Duitse tak van Sky Sports heeft in ieder geval geluiden ontvangen dat Hoeness liever in Stuttgart blijft.

Geen enkele trainer in de wereld zorgt voor zoveel verdeelde meningen als. Maar ongeacht hoe er wordt gedacht over zijn kwaliteiten om leiding te geven in het moderne voetbal, lijkt het onwaarschijnlijk dat eigenaar Todd Boehly ervoor zorgt dat Mourinho deze zomer aan zijn derde ambtstermijn bij Chelsea begint.

Durft Chelsea het aan om José Mourinho voor een derde keer aan te stellen?

The Blues willen een jonge, opkomende manager die de club een identiteit kan geven. Mourinho, nu 61 jaar oud, voldoet niet bepaald aan dat profiel. Het bestuur van Chelsea heeft de laatste jaren enkele verbazingwekkende besluiten genomen, waardoor een terugkeer van de ervaren coach niet bij voorbaat uit te sluiten valt. In Engeland gaat men er echter vanuit dat Mourinho voor een lucratieve deal in Saudi-Arabië kiest.

Net als Mourinho lijkt Allegri de oude garde van managers te vertegenwoordigen waarvan Chelsea vastbesloten is afstand te nemen onder leiding van Boehly. De prijzenkast van de 56-jarige Italiaan is zonder meer indrukwekkend, maar aan de andere kant staat Allegri niet te boek als een erg avontuurlijke trainer. Daarnaast eindigde zijn tweede periode bij Juventus op een zeer wrange manier.

Massimiliano Allegri is al vaker in verband gebracht met Chelsea.

Allegri heeft doorgaans een goede band met zijn spelersgroep en Chelsea, waar het vaak onrustig is, kan een manager die de boel bij elkaar houdt goed gebruiken. De nu clubloze Allegri werd toen Roman Abramovich nog aan de macht was al gelinkt aan de Londense club en eerder dit seizoen dook zijn naam opnieuw op in Chelsea-kringen. Het is afwachten of hij gelijk weer aan de slag gaat als trainer of dat een sabbatical de voorkeur krijgt.

Roberto De Zerbi

Een paar dagen voordat Chelsea verraste met het vertrek van Pochettino, zorgde Brighton & Hove Albion voor verbazing door Roberto De Zerbi uit te zwaaien. En dat terwijl de Italiaanse manager kort daarvoor benadrukte geen plannen had omte verlaten. Brighton was in de afgelopen negen maanden niet zo indrukwekkend als in het debuutseizoen van De Zerbi. Waarbij vermoeidheid vanwege de Europese verplichtingen ongetwijfeld een rol heeft gespeeld.

Roberto De Zerbi is vrij nu hij besloten heeft Brighton & Hove Albion te verlaten.

Maar als Chelsea inderdaad op zoek is naar een opwindende identiteit, zou De Zerbi de geschikte man kunnen zijn voor de subtopper. Aan de andere kant ligt het gevaar op de loer dat de trainer uit Brescia op termijn clasht met Boehly en consorten. Hij is nooit iemand geweest die confrontaties uit de weg gaat als hij niet gelukkig is, en de clubleiding van Chelsea heeft wellicht meer aan een manager die zich flexibeler opstelt.

Gareth Southgate

Ongeacht hoe Engeland het doet op EURO 2024, het is moeilijk voor te stellen dat Southgate na het eindtoernooi in Duitsland aanblijft als bondscoach van Engeland. Het ligt voor de hand dat de oud-verdediger na de zomer weer dagelijks op het veld wil staan. Southgate is in ieder geval al meer dan eens genoemd als mogelijke opvolger van Erik ten Hag bij Manchester United.

EURO 2024 lijkt het laatste kunstje te worden van Gareth Southgate als bondscoach van Engeland.

Chelsea zou ook weleens in beeld kunnen komen voor de coach van the Three Lions. Southgate oogt altijd als een staatsman langs de lijn en de rust die hij uitstraalt is iets dat men momenteel goed kan gebruiken. Zeker ook gezien de onrustige maanden die eraan lijken te komen. Southgate kan goed samenwerken met de mensen boven hem, iets dat Boehly als muziek in de oren klinkt. Er zijn her en der wel twijfels over het tactisch vernuft van de Engelse bondscoach, zeker in topduels.

Míchel

Michel is in de schijnwerpers gekatapulteerd na een wonderlijk seizoen als trainer van Girona. De Spaanse club, eigendom van de City Football Group, stond halverwege de jaargang zelfs bovenaan LaLiga. Kampioen worden zit er niet langer in voor de club van Daley Blind, maar door de derde plaats gaat Girona voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Champions League in.

Míchel verrast vriend en vijand door zich met Girona te plaatsen voor de Champions League.

Chelsea zou een enorme stap zijn voor de 48-jarige Spanjaard, maar het successeizoen bij Girona spreekt louter in het voordeel van de ambitieuze Míchel. Girona maakt met name in balbezit veel indruk en de nodige spelers hebben in het seizoen 2023/24 bewezen dat ze beter zijn dan ze aanvankelijk dachten. Als beloning wacht nu deelname aan het miljardenbal na de zomerstop.

Enzo Maresca

Onder leiding van Enzo Maresca overleefde Leicester City een alarmerende terugval aan het einde van het seizoen. De titel in de Championship werd alsnog veroverd, waardoor een snelle terugkeer in de Premier League een feit is. Tactisch gezien is Maresca sowieso een interessante optie. De Italiaan in Engelse dienst in in staat om de promovendus uit Leicester op verschillende manieren te laten spelen, wat dus tot succes heeft geleid in het King Power Stadium.

Enzo Maresca zorgde ervoor dat Leicester City terugkeert in de Premier League.

De financiële problemen van the Foxes zorgen ervoor dat de Maresca waarschijnlijk geen 'nee' zegt tegen een eventueel aanbod van Chelsea. Maar zoals met zoveel namen in deze lijst wacht hem een zware strijd om de aanhang van de tweevoudig Champions League-winnaar aan zijn zijde te krijgen. De soms stugge manier van voetballen viel dit seizoen namelijk niet bij iedere Leicester-supporter in de smaak.

Thomas Frank

Ondanks het enigszins tegenvallende seizoen van Brentford in de Premier League, blijft de reputatie van Thomas Frank als solide manager intact. Onder de sympathieke Deen (50) wareneen stug en hecht team, hoewel de vorm van Ivan Toney vóór het huidige seizoen laat zien dat Frank ook het allerbeste uit topspelers kan halen. De aanvaller mist een grote gedeelte van dit seizoen vanwege een gokschandaal.

Thomas Frank heeft van Brentford een stabiele Premier League-club gemaakt.

Als Chelsea wil dat de keuze voor de volgende manager echt spannend aanvoelt, dan is Frank waarschijnlijk niet de aangewezen persoon. De doorgaans onverstoorbare Brentford-manager voelt vooral als een veilige keuze, en in Engeland leeft de verwachting dat Boehly juist iemand wil aanstellen die direct de tongen losmaakt.

Kieran McKenna

Niet alleen heeft McKenna's Ipswich Town dit seizoen een onwaarschijnlijk geachte promotie gerealiseerd,deden dat ook nog eens met sprankelend voetbal. De voormalig jeugdtrainer en assistent-manager van Manchester United wordt nu gezien als een van de beste coaches in Engeland, en Brighton zou zeer geïnteresseerd zijn om hem aan te stellen als opvolger van de vertrekkende De Zerbi.

Kieran McKenna is 'hot' dankzij de promotie van Ipswich Town naar de Premier League.

Maar zou Chelsea's zoektocht naar een nieuwe manager roet in het eten kunnen gooien? Het zou zeker de gedurfde benoeming zijn waar the Blues op uit lijken te zijn. Maar nogmaals: het is aan de andere kant moeilijk om de eventuele komst van de Noord-Ier aan de supporters te verkopen. McKenna heeft nog geen enkele ervaring als hoofdcoach in de Premier League, waardoor het een behoorlijke gok blijft.

Binnen enkele seconden nadat Chelsea het vertrek van Pochettino dinsdagavond had bevestigd, overspoelden fans de sociale media om de terugkeer van de in september 2022 ontslagen Thomas Tuchel te eisen. Nadat hij de West-Londenaren in 2021 naar een onverwachte Champions League-overwinning leidde, is het geen verrassing dat Tuchel zo populair blijft bij de achterban.

De fans willen Thomas Tuchel terug, maar Chelsea lijkt daar anders over te denken.

Is zijn terugkeer echter zinvol voor alle partijen? Het is duidelijk dat Tuchel inspraak wil hebben die hem wellicht niet wordt geboden binnen de huidige structuur op Stamford Bridge. Niettemin is zijn staat van dienst indrukwekkend en zou een herbenoeming ervoor kunnen zorgen dat het negativisme dat rondwaarde de afgelopen jaren verdwijnt. De Engelse journalist Matt Law verzekert in ieder geval dat Chelsea voorlopig niet denkt aan het terughalen van Tuchel.

Rúben Amorim

Rúben Amorim leek Jürgen Klopp op te volgen bij Liverpool. De kampioenstrainer van Sporting Portugal sprak echter eerst met West Ham United, waardooruiteindelijk voor Arne Slot kozen. De Portugese kampioen is echter niet van plan om Amorim te laten gaan. "We beschikken over een van de beste coaches ter wereld. We hebben hem vandaag, we hadden hem vier jaar geleden en hij is ook volgend seizoen onze trainer", verzekerde voorzitter Frederico Varandas maandag toen de landstitel met de fans werd gevierd.

Sporting Portugal lijkt Rúben Amorim niet zomaar te willen laten gaan.

Amorim had al snel spijt van zijn besluit om op het vliegtuig richting Londen te stappen voor een gesprek over de opvolging van David Moyes bij West Ham. "Ik heb een fout gemaakt door die trip te maken", erkende de Sporting-coach vorige week op een persmoment van de Portugese lijstaanvoerder. "De timing hiervan was gewoon volledig verkeerd. Ik heb een inschattingsfout gemaakt, al zag ik dat op dat moment niet in. Mijn welgemeende excuses richting de spelers en de technische staf", aldus de schuldbewuste Amorim, die na dit seizoen nog twee jaar vastligt bij Sporting.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties