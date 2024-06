Chelsea bevestigt komst van Leicester City-manager Enzo Maresca

Enzo Maresca is de nieuwe manager van Chelsea, zo bevestigen the Blues maandagmiddag via de officiële kanalen. De van het gepromoveerde Leicester City afkomstige Italiaan is met de Londenaren tot een akkoord gekomen over een contract tot medio 2029, met de optie op nog een jaar.

Maresca is de opvolger van Mauricio Pochettino, die onlangs besloot om Chelsea na een seizoen te verlaten. Eerder werd al duidelijk dat de Londense club omgerekend 10 miljoen euro moest neerleggen voor de nieuwe manager.

“Het is een droom voor elke trainer om te werken bij Chelsea, een van de grootste clubs ter wereld. Daarom heb ik zo veel zin in deze uitdaging”, laat Maresca optekenen. “Ik kijk ernaar uit om te gaan werken met een hele getalenteerde groep en om samen met de staf een team te ontwikkelen dat de successen doorzet en de supporters trots maakt.”

Succescoach

Maresca heeft een topseizoen achter de rug in de Championship bij, die hij na één jaar afwezigheid als kampioen terug naar de Premier League bracht. Leicester eindigde één punt boven nummer twee Ipswich Town, dat met succestrainer Kieran McKenna eveneens automatisch promoveert naar de Premier League.

De Italiaanse manager stond pas sinds vorig jaar zomer voor de groep. Maresca kwam over van Manchester City, waar hij als assistent-trainer diende van Pep Guardiola. Daarvoor stond hij veertien wedstrijden als eindverantwoordelijke aan het roer bij Parma.

Maresca heeft ook een verleden als hoofdtrainer van Manchester City Onder 23 en werkte als assistent bij West Ham United, Sevilla en Ascoli. Bij Sevilla was hij eveneens actief als techniektrainer. Als speler – Maresca was middenvelder – kwam de Italiaan onder meer uit voor Sevilla, Juventus en West Bromwich Albion.

Kandidaten

Meerdere kandidaten werden in de afgelopen weken in verband gebracht met de trainerspositie bij Chelsea. De eveneens aan Manchester United gelinkte McKenna koos er echter voor om met Ipswich de Premier League in te gaan en heeft inmiddels zijn contract verlengd. Thomas Frank (Brentford) en Roberto De Zerbi , die vertrekt bij Brighton & Hove Albion, waren ook in beeld bij eigenaar Todd Boehly.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

