Bondscoach Spanje steunt Nico Williams na denigrerende opmerking over Nederlands elftal

Luis de la Fuente grijpt de persconferentie van zaterdag van Spanje aan om één en ander recht te zetten. Nico Williams zette het Nederlands elftal na de 2-2 van donderdag op scherp met een opmerkelijke uitspraak, maar volgens de Spaanse bondscoach moet er niet teveel worden gezocht achter de uitspraak van de aanvaller.

''Ik weet zeker dat we ze in de return zullen afschminken'', zo liet Williams optekenen in de Spaanse media na de vermakelijke heenwedstrijd tegen Oranje in de kwartfinale van de Nations League.

De gewaagde uitspraak zorgde voor verbazing bij Xavi Simons. ''Oh, zei hij dat? Ze zijn erg zelfverzekerd. Maar dat is prima, zij zijn tenslotte regerend Europees kampioen. Dat moeten we respecteren. Zondag zullen we zien wat er gebeurt zodra de scheidsrechter op zijn fluit heeft geblazen'', reageerde Simons tegenover Cadena COPE.

Ook Ronald Koeman werd door het medium gevraagd naar zijn blik op de uitlatingen van de tegenstander. ''Hij moet zeggen wat hij wil. Ik ben als bondscoach trots op wat Oranje gepresteerd heeft tegen Spanje. We weten dat het zwaar wordt zondag, maar we gaan het Spanje niet makkelijk maken.''

Later rectificeerde Williams zijn woorden toen hij erachter kwam dat er enige ophef, met name in de Spaanse media, was ontstaan over zijn zelfverzekerde uitspraken. Voor de camera van El Desmarque legde de linksbuiten uit dat hij het niet zo bedoeld had. ''Zo heb ik het niet gezegd. Zo ben ik helemaal niet man. Het was echt niet mijn bedoeling om afschminken te zeggen, echt waar niet'', aldus Williams.

Reactie De la Fuente

Volgens De la Fuente moeten de woorden van Williams niet worden opgeblazen. ''We weten hoe Nico is. Het was een nonchalante opmerking, en niet bedoeld om respectloos over te komen'', zo benadrukt de keuzeheer van de Europees kampioen op het persmoment in het Mestalla in Valencia.

De bondscoach van Spanje heeft Williams hoog zitten, maar wil geen enkele speler boven het teambelang plaatsen. ''De belangrijkste speler in het Spaanse nationale team is het team zelf. Niemand is onmisbaar.''