De Ketelaere en Retegui zijn niet te stoppen en gidsen Atalanta naar zesklapper

Atalanta heeft een indrukwekkende zege geboekt in de Champions League. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini was met liefst 1-6 te sterk voor Young Boys. Charles De Ketelaere was met twee goals en drie assists de onbetwiste man van de wedstrijd.

Het was een bijzonder vermakelijke openingsfase in Bern, waar de Italianen als eerste toesloegen. Een heerlijke pass van De Ketelaere werd op waarde geschat door Mateo Retegui, die liet zien in topvorm te zijn en de verre hoek vond met een lage schuiver: 0-1. Het was voor de Italiaans international zijn eerste Champions League-treffer ooit.

Een hoekschop van Filip Ugrinic leverde Young Boys al snel de gelijkmaker op. De Zwitser schilderde de bal op het hoofd van Silvère Ganvoula, die inkopte en het geluk had dat doelman Marco Carnesecchi half naast de bal greep: 1-1.

Odillon Kossounou bracht de bal even later bij De Ketelaere, die uit de draai en via de handshoenen van de matig keepende David von Ballmoos raakschoot: 1-2.

De Zwitsers lieten te veel ruimte en daar profiteerde Atalanta even later opnieuw van. De Ketelaere stuurde Sead Kolasinac diep en zag de verdediger kalmpjes afronden: 1-3

De Ketelaere was niet te houden en ontpopte zich tot de de absolute ster van de avond. De Rode Duivel schepte de bal in de zestien tot bij Retegui, die zich simpel van Sandro Lauper ontdeed en van dichtbij de korte hoek vond: 1-4. Het betekende voor Retegui zijn veertiende treffer over alle competities dit seizoen.

Tien minuten na rust sloegen Atalanta en De Ketelaere opnieuw toe. De creatieveling sneed naar binnen en had wat geluk toen zijn inzet dusdanig van richting werd veranderd, dat Von Ballmoos kansloos was: 1-5. Lazar Samardzic tilde de marge in de slotfase zelfs nog naar vijf: 1-6.