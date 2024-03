De ‘Japanse Messi’ die imponeerde bij Feyenoord maar nu weer in Azië speelt

De Eredivisie heeft sinds zijn oprichting in 1956 genoeg markante spelers gekend. Iedere speler heeft zijn eigen verhaal. In de loop der jaren zijn er in de Nederlandse competitie veel spelers geweest van wie veel werd verwacht, maar die het niet wisten waar te maken. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van gemiste kansen. Deze keer het verhaal van Ryo Miyaichi, de Japanse vleugelspeler die de harten van het Legioen wist te veroveren.



Door: Lars Verhage

Als Arsenal in 2011 bekendmaakt een nieuwe speler getekend te hebben, is de nieuwsgierigheid van de fans meteen getrokken. Het betreft de piepjonge Japanner Miyaichi, die na een succesvolle stageperiode in Londen een plekje heeft bemachtigd in de selectie van the Gunners. Al gauw wordt die nieuwsgierigheid in de kop gedrukt. In Engeland krijgt de tiener geen werkvergunning, waarop besloten wordt Miyaichi te verhuren.

Feyenoord krijgt een halfjaar lang de beschikking over de diensten van de Aziaat, die in Rotterdam meteen indruk weet te maken. In zijn eerste wedstrijd namens De Stadionclub wordt de op dat moment achttienjarige buitenspeler uitgeroepen tot man of the match. De wedstrijd erna scoort hij direct zijn eerste goal. De media geven hem al snel de bijnaam Ryodinho, gezien zijn vergelijkbare speelstijl met Braziliaanse legende Ronaldinho.





Jeugd in Japan

Geboren en getogen in Okazaki komt Miyaichi terecht in een sportief gezin. Vader Tatsuya Nomoura was een professioneel basketballer en eveneens trainer in Japan. Zijn broer Tsuyoshi is ook profvoetballer, actief op het derde niveau in Japan. Sport wordt de jonge Miyaichi dus met de paplepel ingegoten. Zelf begint hij op jonge leeftijd met voetballen. Dit doet hij in zijn schooljaren bij Sylphid F.C., waarna hij later speelt voor de voetbalclub van zijn universiteit in Nagoya.