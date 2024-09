De Eretribune spreekt in de rust grote zorgen uit over Feyenoord-speler

Kees Kwakman maakt zich zorgen om Santiago Gimenez. De spits van Feyenoord heeft het al lange tijd moeilijk bij de Rotterdammers, en ook in de eerste helft van de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen viel hij vooral in negatieve zin op.

Groningen en Feyenoord gingen de rust in met een 0-1 stand. De bezoekers kwamen na ruim een half uur spelen op voorsprong via Thom van Bergen, die een eigen doelpunt maakte.

Als het tijdens De Eretribune op ESPN gaat over de eerste helft van Feyenoord tegen Groningen, komt onder meer Gimenez ter sprake. Mario Been stelt dat de spits 'wederom niet geweldig speelt'. "Heel moeizaam."

Als Kwakman naar zijn mening wordt gevraagd, antwoordt hij: “Ik weet het niet. Ik begin het echt zorgelijk te vinden. Nu denk je: het is een nieuw seizoen. En hij heeft natuurlijk wel weer gereisd, maar…”

De Mexicaanse spits leek het met name in de loop van vorig seizoen moeilijk te hebben doordat hij een druk schema had. Zowel met Feyenoord als met de Mexicaanse ploeg. Dat excuus kan volgens Kwakman nu niet meer gebruikt worden. “Dán moet je zeggen dat je niet gaat spelen. Dat je niet fit bent, of geen energie hebt.”

“En ook als de tegenstander één-op-één doordekt, moet je een spits hebben die aanspeelbaar is en ballen vasthoudt”, gaat de analist verder. “Hij verliest elk duel. Hij hoopt een ouderwetse goaltjesdief te zijn, maar je moet veel meer brengen als spits van Feyenoord.”

Ook Been ziet dat Gimenez het moeilijk heeft. “Voor een spits is het belangrijk dat je je goals maakt en aanspeelbaar bent, dat het lekker loopt. Maar dat is al weken niet bij hem te zien. Dit is gewoon te weinig.”