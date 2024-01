De Bruyne beleeft met goal en assist heerlijke comeback in Premier League

Manchester City is de tweede seizoenshelft in de Premier League begonnen met een 2-3 zege op Newcastle United. De regerend landskampioen poetste een 2-1 achterstand weg. Het was invaller Kevin de Bruyne die met een goal en een assist zorgde voor de wederopstanding van the Citizens in de tweede helft. Het waren de eerste speelminuten van De Bruyne sinds de openingsdag in de Premier League. Daarna volgde een lange periode van revalideren.

Bij Newcastle waren er andermaal basisplaatsen voor Sven Botman en voormalig Willem II'er Alexander Isak. Bij Man City ontbrak Erling Braut Haaland opnieuw. Pep Guardiola hoopt dat de Noorse spits eind januari weer fit is. John Stones was eveneens geblesseerd, terwijl er plaatsen op de bank waren voor de niet geheel fitte Jack Grealish en de onlangs teruggekeerde Kevin De Bruyne.

Man City kwam na vier minuten spelen goed weg, toen een doelpunt van Newcastle werd geannuleerd wegens buitenspel. Minder gelukkig waren the Citizens toen doelman Ederson even later afhaakte met een blessure na een botsing. Stefan Ortega verving zijn Braziliaanse collega onder de lat.

De start van de bezoekers was niet geweldig, maar gaf het scorebord na 26 minuten 0-1 aan. Kyle Walker gooide de bal vanaf rechts voor het doel en het was Bernardo Silva die van dichtbij scoorde. Man City verzuimde daarna om de voorsprong te verdubbelen: Silva en Phil Foden werden gestuit door doelman Martin Dubravka.

De gemiste kansen kwamen de titelkandidaat duur te staan. Een slimme pass van Bruno Guimarães werd opgepikt door Isak, die Walker uitkapte en de bal langs de kansloze Ortega krulde: 1-1. Slechts twee minuten later was het Anthony Gordon die Walker uitkapte en in dezelfde hoek als Isak raak schoot: 2-1. Ongeloof bij Man City, dat halverwege tegen een achterstand aankeek.

Man City trok na rust direct het initiatief naar zich toe. Newcastle hield consequent negen spelers achter de bal, waardoor het erg lastig was voor het elftal van Guardiola om een gaatje te vinden. De Spaanse manager besloot daarop De Bruyne in te brengen. Het was het eerste optreden in 156 dagen tijd voor de Belgische spelmaker in de Premier League. Het bleek een gouden greep te zijn van Guardiola.

De Bruyne schoof de bal slechts vijf minuten na zijn entree van net buiten de zestien in de linkerbenedenhoek: 2-2. Het inbrengen van de middenvelder deed Man City zichtbaar goed. De Bruyne wist om de haverklap medespelers in stelling te brengen en zocht zelf ook steeds naar mogelijkheden om Dubravka te verschalken.

De Bruyne was in de slotminuut wederom goud waard voor Man City. De Belg wist de eveneens ingevallen Oscar Bobb (20) te bereiken met een heerlijke pass vanaf het middenveld. Bobb nam goed aan en verschalkte vervolgens Dubravka van dichtbij: 2-3. De overwinning voor de bezoekers kwam daarna niet meer in gevaar, tot grote vreugde van de dolblije Guardiola.

