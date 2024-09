Davy Klaassen voorspelt waar Ajax gaat eindigen in de Eredivisie

Davy Klaassen redde zaterdagavond een punt voor Ajax in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De teruggekeerde middenvelder kopte twintig minuten voor tijd de 1-1 tegen de touwen en dat bleek voldoende voor een punt.

Het voelt voor Klaassen niet alsof hij heel lang weg is geweest bij Ajax. De middenvelder kwam na een uur spelen binnen de lijnen voor Kenneth Taylor. "

Het is maar een jaartje, niet heel lang dus. Helaas was het niet genoeg voor drie punten", vertelt hij bij ESPN.

Klaassen zag dat Ajax een 'lastig potje' speelde bij Go Ahead. "We kwamen niet echt aan het voetballen en liepen tegen best veel counters aan, waardoor je onbewust toch iets voorzichtiger wordt. Als dat een paar keer gebeurt ga je toch andere keuzes maken."

De goal van Klaassen kwam tot stand na een afgemeten voorzet vanaf de linkerkant van Jordan Henderson. "

Het is een kwestie van gaan, hier trainen wij op. Je zegt dat de goal uit de lucht komt vallen, maar hier trainen wij wel op."

"Het gaat niet vanzelf. Dan is het fijn dat iets waarop je traint ervoor zorgt dat je een goal maakt. Dat is het mooiste", aldus Klaassen, die niet wil spreken van een tussenjaar. "Een tussenjaar kan echt niet. Dat kan bij geen enkele club, en zeker niet bij Ajax. Ik denk dat er heel veel rek in zit en dat je ziet dat er een stijgende lijn in zit."

Cristian Willaert haakt in op die woorden. "Alle analisten zeggen dat de derde plek het hoogst haalbare is voor Ajax", aldus de verslaggever. "Die mogen dat zeggen, maar ik geloof dat wij meer kunnen dan dat. Het is aan ons om dat elke drie dagen te laten zien", aldus Klaassen.

"We kunnen het wel zeggen en we kunnen wel leuk trainen, maar uiteindelijk gaat het wel om de punten. Wij moeten zorgen dat de analisten niet hun gelijk krijgen."