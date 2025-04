Davy Klaassen uit publiekelijk onvrede na Willem II - Ajax: ‘Ik snap het echt niet meer’

Davy Klaassen is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Marc Nagtegaal. Na afloop van Willem II - Ajax (1-2) uit de middenvelder voor de camera van ESPN zijn onvrede over twee controversiële momenten van de arbiter, die hem geen penalty gaf. “Ik had er zeker één moeten krijgen”, vindt Klaassen.

Klaassen claimde in de eerste helft tweemaal een strafschop, maar arbiter Nagtegaal deelde geen penalty’s uit. Eerst werd de middenvelder van Ajax op de rand van de zestien geraakt in een duel, terwijl hij vervolgens in de buurt van het vijfmetergebied een trap op zijn voet leek te krijgen.

“Ik denk dat ik sowieso een penalty had moeten krijgen vandaag”, reageert Klaassen. “Ik heb het nog niet teruggezien trouwens hoor. Maar zeker bij dat eerste moment schopte die jongen vol op mijn voet.”

“Die eerste was voor mij een hele duidelijke penalty. Maar wat moet ik zeggen? Je moet dit eigenlijk bij de man in het zwart (Nagtegaal, red.) gaan vragen. Ik ging in ieder geval niet zomaar liggen.”

“Ik kan er niet over uit en we zien het iedere week weer. Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer”, besluit Klaassen, die uiteindelijk na een klein uur spelen naar de kant werd gehaald ten faveure van Steven Berghuis.

Kees Kwakman sluit zich na afloop van het interview aan bij de woorden van Klaassen. “Ik had het gevoel dat die eerste een penalty had kunnen zijn. Hij kon echt nog bij de bal komen. Bij het tweede moment zette hij gewoon zijn voet ervoor.”

“Hij wilde bij dat tweede moment wel echt geraakt worden. Hij zette bewust zijn been ervoor. Ik ben het met hem eens dat die eerste een penalty had kunnen zijn”, aldus Kwakman.