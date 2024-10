Davy Klaassen sprak zondag na het duel tussen Ajax en Heracles Almelo openlijk zijn steun uit voor Brian Brobbey. Volgens de ervaren middenvelder nemen de scheidsrechters de fysiek sterke spits niet genoeg in bescherming.

Ajax won zondag in een zeer vermakelijk spektakelstuk nipt van Heracles: 3-4. Voor Brobbey zal de middag echter een vervelende nasmaak hebben. De aanvalsleider, die aan de wedstrijd begon en nog steeds geen doelpunt noteerde in de Eredivisie, miste al vroeg een reuzenkans.

Na een uur spelen werd de spits afgelost door Wout Weghorst, collega en concurrent, die in een halfuur tijd liet zien het niet aan scorend vermogen te ontberen. De invaller kopte al snel een binnen tegen zijn eigen ploeg en versierde én benutte later een strafschop om het duel te beslissen.

Klaassen wordt na afloop gevraagd of hij, als een van de ervaren spelers, al met Brobbey had gepraat over zijn moeilijke seizoensstart. "Tuurlijk, je praat met iedereen", antwoordde de maker van de 1-1, die dan onmiddellijk een kritische noot plaatst wat betreft de arbitrage.

"Maar ik vind ook dat hij vandaag (zondag, red.) niet in bescherming wordt genomen door de scheids en ik vind dat hij te weinig meekrijgt daarin", concludeert Klaassen fel. "Af en toe hangen ze echt aan zijn shirt en dan zeggen ze (de scheidsrechters, red.): hij houdt ook vast."

De routinier wil niet dieper ingaan op het onderwerp. Hij vreest voor een schorsing, die Petet Bosz onlangs nog succesvol aanvocht na commentaar op Danny Makkelie. "Ik ga er maar niet teveel over zeggen, want dan krijg ik de tuchtcommissie achter me aan", glimlacht Klaassen.

"Maar ik vind dat Brian oneerlijk wordt behandeld daarin", concludeert Klaassen, die donderdag niet in actie zal komen als Ajax het in een Europa League-affiche opneemt tegen Qarabag. De middenvelder is niet speelgerechtigd in Europees verband. Zondag is Willem II de volgende Eredivisie-tegenstander en dan is Klaassen wel weer van de partij.