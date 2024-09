Davy Klaassen is definitief van Ajax en krijgt rugnummer dat hij één keer eerder droeg

Davy Klaassen is definitief speler van Ajax, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. De middenvelder komt transfervrij over en heeft een overeenkomst getekend tot medio 2025. Maandag doorstond hij al met succes de medische keuring.

Klaassen kan al heel snel zijn rentree maken in Ajax 1, want komende woensdag zit hij mogelijk al bij de wedstrijdselectie voor het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard.

Technisch directeur Alex Kroes is erg tevreden dat de club Klaassen heeft kunnen strikken. “Wij zijn blij met zijn komst. Davy is goed, fit en snel inzetbaar. Wij hebben de komende maanden een erg vol programma en daarbij kampen we met verschillende blessures.”

“Davy heeft een goede indruk achtergelaten in de periode dat hij meetrainde en wil zelf ook heel graag weer voor Ajax uitkomen”, besluit Kroes. “Dat heeft alles bij elkaar geleid tot het contract dat hij nu getekend heeft. Wij denken dat hij zowel binnen als buiten de lijnen een meerwaarde voor ons zal zijn.”

In de Johan Cruijff ArenA gaat Klaassen spelen met rugnummer 18, het nummer dat hij in het seizoen 2012/13 en 2013/14 ook droeg in dienst van Ajax. Later speelde hij voor de Amsterdammers met nummer 10 en 6.

Met Klaassen voegt Ajax veel ervaring toe aan de selectie. Hij speelde 321 wedstrijden in de hoofdmacht van de Nederlandse recordkampioen en gaat daar dit seizoen vermoedelijk de nodige duels aan toevoegen.

Het is overigens al wel zeker dat Ajax zeker tot aan de winterstop in de Europa League niet kan beschikken over Klaassen. De deadline voor de inschrijving van spelers is al verlopen. Mochten de Amsterdammers schoppen tot de knock-outfase, dan is hij wél in te schrijven.