Davy Klaassen blijft 8 seconden stil na vraag Hans Kraay jr. en wordt plots zeer emotioneel

Davy Klaassen kan zondag zijn emoties moeilijk onder controle houden na afloop van de zege op Heracles Almelo. De middenvelder van Ajax maakte tegen de Heraclieden zijn honderdste doelpunt in het shirt van de Amsterdammers, en dat is ‘meer dan een droom die uitkomt’ voor hem.

In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van trainer Francesco Farioli veel te sterk voor Heracles Almelo, dat met 4-0 verslagen werd. Een bijzondere wedstrijd was het voor onder meer Klaassen, die zijn honderdste maakte in het shirt van Ajax. Op de borden in de ArenA verscheen een tekst met ‘Klaassen: Mister 1-0-0’.

Na afloop haalt verslaggever Hans Kraay junior in gesprek met Klaassen zijn honderdste doelpunt aan. Hij vraagt de middenvelder van Ajax naar de betekenis van die treffer voor hem. Klaassen blijft acht seconden stil en komt in het begin moeilijk uit zijn woorden.

“Kijk, als jij als klein jongetje begint... dan wil je gewoon in Ajax 1 spelen. En honderd goals maken komt niet eens in je op. Dus dat gaat nog verder dan je droom”, stamelt Klaassen voor de camera van ESPN.

“Ik was er extra blij mee en het is speciaal voor me. Ik speelde vandaag als controleur omdat Jordan Henderson een blessure heeft, en dat bevalt me eigenlijk wel”, vervolgt de middenvelder.

“En waar ik nu verder nog van ga dromen? Dat zien we nog wel. Van die honderd goals kon ik in ieder geval niet dromen. Het feit is nu in ieder geval dat we bovenaan staan en dat is een goede positie.”

“We kijken wel naar de ranglijst, maar we moeten ons niet laten afleiden. We staan nu eerste en we kunnen niet rustig aan gaan doen”, aldus Klaassen.