Davy Klaassen bereikt mondeling akkoord met Ajax en keert definitief terug in Amsterdam

Ajax en Davy Klaassen gaan opnieuw met elkaar in zee. De 31-jarige middenvelder tekent een contract tot het einde van het seizoen in Amsterdam. Dat meldt Mike Verweij zondag in een artikel namens De Telegraaf.

De middenvelder, die na zijn vertrek bij Inter transfervrij was, trainde de afgelopen week al mee bij Ajax. Op sportcomplex De Toekomst wist hij Francesco Farioli en zijn trainersstaf te overtuigen.

"Met zijn bevlogenheid, leiderschap én voetbalkwaliteiten maakte Klaassen indruk op de Italiaan, die bij de clubleiding aandrong op een contract", schrijft de clubwatcher in de ochtendkrant.

"Volgens bronnen binnen Ajax legde Klaassen lucratievere aanbiedingen van andere clubs naast zich neer om in Amsterdam terug te keren en ‘Ajax te kunnen helpen’", noteert Verweij.

Met Klaassen voegt Ajax inderdaad een boel ervaring toe aan de selectie. Hij speelde 321 wedstrijden in de hoofdmacht van de Nederlandse recordkampioen en gaat daar dit seizoen vermoedelijk de nodige duels aan toevoegen.

Samen met Jordan Henderson, Remko Pasveer, Wout Weghorst en Steven Berghuis beschikt Ajax zo plots over een zeer geroutineerde as. Binnen de clubleiding werd er aanvankelijk wel getwijfeld over het al dan niet vastleggen van Klaassen.

Ajax zit namelijk al behoorlijk ruim in de middenvelders, terwijl er ook wordt gevreesd dat Klaassen de ontwikkeling van talenten als Kian Fitz-Jim en Kristian Hlynsson zou kunnen dwarsbomen. Bovendien zou het een behoorlijke financiële investering in de salarishuishouding zijn als Klaassen wordt vastgelegd.