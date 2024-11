Dávid Hancko over zijn goal: ‘Voor de wedstrijd schreef ik op…’

Dávid Hancko schreef geschiedenis door de 3-3 tegen de touwen te werken. De Slowaak laat tegenover de NOS weten dat hij voor wedstrijden opschrijft voor zichzelf wat hij moet doen. Ook voor de Champions League-wedstrijd met Manchester City had Hancko weer wat opgeschreven. De verdediger onthult de verrassende inhoud.

“Natuurlijk hebben we een beetje geluk gehad, maar de jongens bleven pushen, vooral de jongens voorin. Het is ongelooflijk hoe hard die jongens gewerkt hebben. Igor Paixão, Anis Hadj Moussa en Julián Carranza hebben de hele wedstrijd geleden, en Santiago Giménez ook toen hij erin kwam. Duimpje omhoog voor deze jongens", aldus Hancko.

De Slowaak schrijft voor een wedstrijd altijd dingen op. Ook dinsdagavond had de verdediger weer wat opgeschreven. Hij onthult wat hij deze keer had bedacht. “Ik schrijf voor de wedstrijd op wat ik moet gaan doen en vandaag heb ik ook opgeschreven dat ik zou gaan scoren", lacht Hancko.

“Toen ik links achterin kwam te staan zei ik tegen Thomas: ‘De laatste vijf minuten ga ik het risico nemen.’ Dat risico werd beloond. “Het was een geweldige bal van Igor. Ik riep hem maar hij kon me nooit horen, maar hij gaf 'm erg goed en ik was gefocust om 'm binnen te werken”, verklaart de linkspoot.

"Als jongetje keek ik naar de Champions League en dan scoor je hier de 3-3. Ik denk dat we herinneringen hebben gecreëerd, niet alleen voor onszelf maar hopelijk ook voor alle Feyenoord-fans. Natuurlijk ga ik deze nooit vergeten”, aldus Hancko.

Het punt in Manchester zou voor Feyenoord aan het eind van de competitiefase van levensbelang kunnen zijn. De Rotterdammers staan voor nu in ieder geval op een veilige twintigste plek; City staat vijftiende.