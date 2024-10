Dávid Hancko deelt nieuws over meespelen Quinten Timber tijdens Feyenoord - Ajax

Quinten Timber verwacht 'gewoon' in actie te kunnen komen tijdens De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax aanstaande woensdag. De aanvoerder van de Rotterdammers verdraaide in de slotfase van het uitduel met FC Utrecht (0-2) zijn enkel, maar sprak tegenover teamgenoot Dávid Hancko uit dat zijn blessure meevalt, zo laat de Slowaak weten in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De aftocht van Timber leek een smetje te zijn op een verder zeer prettige middag voor Feyenoord. De ploeg van Brian Priske verkeert in steeds betere vorm en won zondag al voor de vijfde keer op rij. Doelpunten van Julián Carranza en Timber zelf verzekerden de zege in de Galgenwaard.

In de blessuretijd van de tweede helft kwam Chris-Kévin Nadje binnen de lijnen voor de geblesseerd geraakte doelpuntenmaker. Timber sprak na afloop van de wedstrijd echter al snel een voor hem en Feyenoord positieve verwachting uit.

Hancko vroeg zijn captain naar diens inzetbaarheid tegen Ajax komende week. "Maar Quinten zei dat het geen probleem zou zijn", meldde de linksbenige verdediger. "De dokter zal er vast nog wel naar kijken."

Hancko blikte meteen ook vooruit op het aanstaande superaffiche en liet weten zelfverzekerd te zijn. "Ons zelfvertrouwen is helemaal terug. Laten we in dat opzicht toch nog even de week met Ajax, AZ en RB Salzburg afwachten, dat is een heel belangrijke week voor ons. Het draait lekker. We zijn Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida kwijtgeraakt, maar het lijkt erop dat alles nu toch weer in elkaar valt."

Woensdagavond nemen Feyenoord en Ajax het in De Kuip tegen elkaar op in het duel dat werd verplaatst vanwege de politiestakingen van destijds. Om 18:00 uur gaan de manschappen van Priske proberen de winstreeks te verlengen, terwijl Francesco Farioli en Ajax op zoek gaan naar de eerste Eredivisie-overwinning op Feyenoord sinds 2022.