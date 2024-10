David de Gea redt prachtig in blessuretijd en blijft klimmen met winnend Fiorentina

David de Gea heeft donderdagavond laten zien nog altijd een uitstekende doelman te zijn. De Spanjaard, die deze zomer transfervrij tekende bij Fiorentina, redde zijn ploeg in blessuretijd tegen Genoa met een heerlijke redding. Mede daardoor won Fiorentina met 0-1 en stijgt la Viola naar de vierde plaats in de Serie A.

Het gevoel is al een tijdje zeer goed bij Fiorentina, dat voor de wedstrijd tegen Genoa vijfmaal op rij won, waarvan drie in de Serie A. Genoa wachtte ondertussen al acht wedstrijden op een zege, dus de favorietenrol was duidelijk voor de bezoekers.

Toch maakte Genoa, waar de kersverse aanwinst Mario Balotelli nog ontbrak, het Fiorentina lastig. Jeff Ekhator liet twee goede mogelijkheden voor Genoa liggen, terwijl Fiorentina moeite had om onder de druk van de gastheren uit te komen.

Achttien minuten voor tijd slaagde Fiorentina er alsnog in op voorsprong te komen. Een voorzet van Lucas Beltrán belandde in de zestien en voormalig Eredivisionist Robin Gosens reageerde het alertst: 0-1.

In de slotfase kwam Genoa meermaals dicht bij een punt, maar De Gea redde zijn ploeg. Allereerst door twee pogingen van Andrea Pinamonti knap onschadelijk te maken.

In blessuretijd leek de gelijkmaker alsnog te vallen, toen Johan Vásquez zijn hoofd tegen de bal zette. De bal leek in de verre hoek te vallen, ware het niet dat De Gea zijn handschoen er op haast miraculeuze wijze nog tegenaan wist te krijgen.

Zodoende wint Fiorentina, doet het andermaal uitstekende zaken en mag het voorzichtig denken aan Champions League-voetbal. De Gea, die werd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd, heeft nu het hoogste reddingspercentage van alle doelmannen in de Serie A. Voor De Gea betekende het bovendien zijn derde clean sheet voor zijn Italiaanse werkgever.