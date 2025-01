Darwin Núñez bewijst waarde als invaller en schiet Liverpool in extremis naar zege

Darwin Núñez heeft Liverpool zaterdagmiddag de overwinning op Brentford bezorgd: 0-2. De Uruguayaan viel na rust in bij een 0-0 stand en tekende met twee treffers in blessuretijd voor een zeer waardevolle driepunter voor the Reds, die zeven punten meer hebben dan naaste achtervolger Arsenal. Brentford blijft steken op plek elf.

Aan de kant van Liverpool stonden de Nederlanders Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo zoals verwacht in de basis. Luis Díaz kreeg andermaal de voorkeur boven Darwin Núñez, die naast Gakpo ook werd gesteund door Mohamed Salah en Dominik Szoboszlai. Mark Flekken en Sepp van den Berg stonden aan de aftrap bij Brentford.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Brentford. Bryan Mbuemo kreeg de bal en gaf mee aan rechtsback Mads Roerslev, die scherp voorgaf. Te scherp, zo bleek, want zijn voorzet kon net niet worden binnengewerkt door een teamgenoot.

Liverpool counterde daarop, maar hield er niet meer dan een hoekschop aan over. Brentford liet zijn supporters opnieuw dromen toen Mbuemo vogelvrij in de zestien stond, maar de aanvaller vond Alisson Becker op zijn pad. Gravenberch liet zich vervolgens zien met een goed schot, waar Flekken een antwoord op had.

Liverpool kwam beter in de wedstrijd en zou uiteindelijk ook veruit de meeste schoten lossen. De precieze ontbrak, al was het vooral pech dat Szoboszlai van een treffer weerhield. De Hongaar zag zijn poeier uiteenspatten op de lat.

Liverpool ging na rust door met aanvallen, maar ook in de tweede helft ontbrak het de ploeg aan de benodigde scherpte en resulteerden de vele hoekschoppen niet in het gewenste resultaat. Brentford bleef ondertussen ook gevaarlijk via tegenstoten, en opnieuw liet Mbuemo na om de voorsprong te grijpen.

Ook in de absolute slotfase kregen beide ploegen prima kansen op de overwinning. Zo probeerde Yoane Wissa het in de korte hoek, waar Alisson op tijd bij zat. In de daaropvolgende tegenaanval kon Alexander-Arnold vrij uithalen vanaf randje zestien, maar zijn inzet belandde net naast de paal.

Toen een 0-0 eindstand onvermijdelijk leek, kwam Liverpool alsnog op voorsprong. Alexander-Arnold toonde karakter aan de rechterkant, gaf scherp voor en zag invaller Núñez van dichtbij afronden: 0-1. De Uruguayaan maakte het nog mooier voor zichzelf door vlak voor tijd ook de 0-2 te maken. Met een poeier liet hij Flekken volstrekt kansloos: 0-2.