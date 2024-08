Darmian en Çalhanoglu leiden Inter naar eerste overwinning van het seizoen

Inter heeft zaterdagavond een vrij eenvoudige zege geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won het thuisduel met Lecce: 2-0. Matteo Darmian opende al vroeg de score. Na rust stelde Hakan Çalhanoglu de zege veilig vanaf de strafschopstip. Het is voor Inter zijn eerste zege van het seizoen na het 2-2 gelijkspel tegen Genoa vorige week. Lecce is nog puntloos.

Bij Inter begon Denzel Dumfries op de bank, al zou hij wel twintig minuten voor tijd invallen. Darmian kreeg rechts op het middenveld de voorkeur. Stefan de Vrij ontbrak wegens een blessure, net als Lautaro Martínez. De plek van de Argentijn werd ingenomen door Mehdi Taremi. De Iraniër vormde een spitsenkoppel met Marcus Thuram.

De intenties van Lecce waren vanaf de eerste seconde duidelijk: verdedigen. De teleurstelling was dan ook groot bij de bezoekers toen Darmian al in de vijfde minuut de score opende. Een aanval leverde in eerste instantie niets op, maar Inter bleef in balbezit. Federico Dimarco zette scherp voor op Taremi, die zijn duel won en doorkopte tot bij Darmian. De Italiaan zorgde met een bekeken kopbal voor de 1-0.

Serie A Inter INT 2024-08-30T18:45:00.000Z 20:45 Atalanta ATA

Serie A Lecce LEC 2024-08-31T16:30:00.000Z 18:30 Cagliari CGL

Via Lameck Banda liet Lecce een paar keer zijn tanden zien, maar veel haalde dat niet uit. Aan de andere kant moest Lecce-goalie Wladimiro Falcone tot het uiterste gaan om een voorzet van Dimarco uit zijn doel te houden. De rebound was bijna een prooi voor Nicolò Barella, maar Lecce-verdediger Federico Baschirotto gooide zich voor de inzet van zijn landgenoot.

Lecce probeerde meer naar voren te voetballen, maar kwam kwaliteit tekort en mocht niet klagen dat het lange tijd bij 1-0 bleef. Zo moest Falcone ingrijpen bij pogingen van Thuram en redde de goalie op een vrije trap van Dimarco. Op slag van rust kwam Lecce toch nog dichtbij. Hamza Rafia dacht vrij te kunnen uithalen, maar door goed meeverdedigen van Çalhanoglu werd het gevaar verijdeld.

Inter ging na rust direct op zoek naar de 2-0, die er bijna kwam via Thuram. De inzet van de Fransman belandde echter naast het doel. Taremi claimde enkele minuten later een strafschop na een vermeende overtreding van Kialonda Gaspar in de zestien, maar daar wilde arbiter Davide Di Marco niets van weten. Lecce gaf zich niet zomaar gewonnen en werd gevaarlijk via Ylber Ramadani. Yann Sommer keek de inzet van de Albaniër over zijn doel.

Haverwege de tweede helft hing Gaspar duidelijk aan Thuram. Omdat dat in de zestien van Lecce gebeurde, floot Di Marco voor een strafschop. Çalhanoglu ontfermde zich over het buitenkansje en stuurde Falcone de verkeerde hoek in: 2-0. Het was voor de Turk zijn eerste treffer dit seizoen. Het had nog 3-0 kunnen worden, maar Marko Arnautovic (kopbal over) en Henrikh Mkhitaryan (schot over) slaagden niet in hun missie. Sommer wist aan de andere kant zijn doel schoon te houden tegen het bij vlagen gedurfd spelende Lecce.