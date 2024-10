Danny Blind is enigszins verrast dat Jerdy Schouten niet bij de selectie van het Nederlands elftal zit voor de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en Duitsland. De middenvelder van PSV is niet helemaal fit, en daarom is besloten om hem de komende weken rust te geven.

PSV-trainer Peter Bosz gaf vrijdag aan dat Schouten niet fit uit de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal (1-1) is gekomen. “Het is niet zozeer dat hij ergens aan geblesseerd is, maar het is meer zijn algemene vermoeidheid waar hij mee kampt. Daarom is hij niet fit en fris genoeg om te spelen.”

Daardoor moet hij ook de Nations League-duels met Hongarije en Duitsland aan zich voorbij laten gaan. Vrijdag maakte bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend, en daar zat Schouten niet bij.

“Als je zo de uitleg hoort, is het niet heel vreemd”, reageert Blind zaterdag bij Ziggo Sport op de afwezigheid van Schouten. “Maar inderdaad: hem had je er op voorhand natuurlijk bij verwacht.”

“Het is natuurlijk in overleg met PSV gegaan, met Peter Bosz. Als Koeman daar een goede verstandhouding mee heeft en de redenen zijn gegrond, dan kun je daar beter in meegaan.”

“Maar het is een jongen die zich natuurlijk goed aangediend heeft. Op het EK wisselend: goed en soms minder goed. Maar nu bij PSV een heel belangrijke factor”, besluit Blind.

Nederland speelt eerst in en tegen Hongarije, komende vrijdag om 20:45 uur. Drie dagen later, op maandag 14 oktober, is Duitsland de tegenstander. Ook dat uitduel begint om 20:45 uur.