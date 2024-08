Daniele De Rossi spreekt klare taal over toekomst Rick Karsdorp bij AS Roma

Rick Karsdorp heeft definitief geen toekomst meer bij AS Roma. Trainer Daniele De Rossi heeft bevestigd dat de Romeinen Karsdorp willen verkopen. De opvolger van de Schoonhovenaar staat al klaar: Saud Abdulhamid.

“Ik heb besloten dat Karsdorp buiten het project valt”, is De Rossi duidelijk. “De club staat achter dat besluit. Het is een technische beslissing en we willen hem verkopen.” Voor Karsdorp zullen de woorden van De Rossi niet als een verrassing komen. Vorige week werd namelijk bekend dat hij niet is ingeschreven voor het Serie A-seizoen.

De 29-jarige Karsdorp staat sinds 2017 onder contract bij Roma, dat destijds zestien miljoen overmaakte naar Feyenoord. De drievoudig Oranje-international kwam tot 157 wedstrijden voor i Giallorossi, waarin hij goed was voor één doelpunt en zestien assists.

De periode van Karsdorp kan als wisselvallig bestempeld worden. De rechtervleugelverdediger was niet altijd verzekerd van een basisplaats, maar hij had wel regelmatig een aardige inbreng in het aanvalsspel van Roma. Met José Mourinho kwam het in november 2022 tot een aanvaring. De Portugees vond dat Karsdorp niet de juiste mentaliteit toonde en Karsdorp leek zijn laatste wedstrijd voor de club te hebben gespeeld, maar de relatie tussen de twee werd later toch weer gelijmd.

Waar Karsdorp zijn carrière gaat vervolgen, is vooralsnog onduidelijk. In Stadio Olimpico heeft hij nog een contract voor een jaar en de verwachting is dat Roma hem voor enkele miljoenen zal laten gaan. Turkse media linkten hem eerder aan Besiktas en Trabzonspor, maar concreet is de vermeende interesse vooralsnog niet geworden.

Roma is inmiddels druk bezig met de komst van Abdulhamid, die dolgraag de stap van Al-Hilal naar de Serie A wil maken. Roma en Al-Hilal naderen inmiddels een akkoord, maar de Saudi’s hebben nog geen groen licht gegeven aan Abdulhamid om de reis naar Italië te maken.

Als de transfer doorgaat, zou Abdulhamid voor een primeur zorgen. Nooit eerder speelde een Saudi in de Serie A. Roma gaat naar verluidt 2,5 miljoen euro betalen voor de aanvallend ingestelde rechtsback, die ook op de radar stond van Stade Rennes. De kaappoging van de Fransen kwam echter te laat.