Daniel Sturridge reageert op uitvaardiging arrestatiebevel door rechtbank L.A.

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 19:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:30

Tegen Daniel Sturridge is door een rechtbank is Los Angeles een arrestatiebevel uitgevaardigd, zo meldden verschillende Britse media vrijdag. Reden is dat de Engelsman niet is komen opdagen in een rechtbank, wat alles te maken had met zijn vermiste hond. Inmiddels heeft de hoofdrolspeler gereageerd op het nieuws.

De voormalig spits van Liverpool loofde een beloning uit voor zijn Pomeriaan genaamd Lucci, die volgens hem in 2019 uit een huis in Los Angeles was gestolen. Foster Washington, een rapper bekend als Killa Fame, beweert dat hij Sturridge en zijn huisdier herenigde maar niet werd betaald. Een plaatselijke rechtbank heeft de rapper twee jaar geleden al in het gelijk gesteld.

Washington heeft zijn beloning ter waarde van 30.000 dollar (28.530 euro) echter nooit ontvangen. Vorige maand had Sturridge, die inmiddels is gestopt met voetballen, zich moeten melden in een rechtbank in Los Angeles. De 34-jarige oud-aanvaller van onder meer Liverpool kwam echter nooit opdagen.

Tijdens die zitting had hij vragen moeten beantwoorden over zijn financiën. Sturridge heeft de oproep van de rechter echter aan zijn laars gelapt. De rechtbank in Los Angeles heeft een nieuwe zitting gepland voor 30 november.

Sturridge heeft via Instagram Stories gereageerd op de zaak. "Het nieuws van gisteren was de eerste keer dat mijn familie en ik hoorden dat iemand blijft proberen geld van mij te krijgen, na de diefstal van de hond van mijn familie, Lucci, die vier jaar geleden plaatsvond", schreef Sturridge.

"De waarheid is dat ik persoonlijk een beloning heb betaald aan de jonge jongen die hem vond. Hij was blij met de beloning, net als mijn familie en ik om Lucci thuis te krijgen. De persoon die om betaling vraagt, is geen geld verschuldigd. Ik heb de jonge jongen die Lucci vond al betaald."

"Ik wist niet dat de rechtszitting überhaupt plaatsvond", claimt Sturridge. "Het juridische papierwerk werd binnen 24 uur na de inbraak naar de Airbnb-locatie gestuurd die we hadden achtergelaten. Daarom heb ik niet de gelegenheid gehad om mezelf op de juiste manier te vertegenwoordigen met betrekking tot deze valse claims."

"Dat gezegd hebbende, heb ik nu Californische advocaten opgedragen om de zaken namens mij af te handelen. Ik heb er vertrouwen in dat dit snel in mijn voordeel zal worden opgelost en dat er voorgoed een einde zal komen aan deze speculatieve claim."