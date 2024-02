Dani de Wit bezorgt AZ vlak voor tijd eerste Eredivisie-zege sinds 9 december

AZ heeft zaterdagavond eindelijk weer eens een overwinning geboekt in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen op bezoek bij Fortuna Sittard door een late goal met 1-2. Het was de eerste competitiezege sinds 9 december voor AZ, dat nu steviger op de vierde plek staat. Fortuna staat voorlopig dertiende.

Fortuna begon met drie andere spelers dan vorig weekend, toen er met 4-0 werd verloren van FC Utrecht. Dimitros Siovas was niet fit, en zat daarom niet bij de wedstrijdselectie. Alen Halilovic en Kristoffer Peterson begonnen op de bank. Daardoor was er wel een basisplek voor Mitchell Dijks, Alessio da Cruz en Iñigo Córdoba.

AZ, dat vorige week met 0-0 gelijkspeelde tegen Almere City FC, trad aan met één andere basisspeler: Dani de Wit mocht het vanaf de eerste minuut laten zien in plaats van Jayden Addai.

De bezoekers domineerden in de openingsfase. Zo schoot Vangelis Pavlidis – in buitenspelpositie – net voorlangs, en ging een kopbal van De Wit maar net naast. In de achttiende minuut was het aan de andere kant van het veld plots wél raak. Kristijan Belic verspeelde de bal, Córdoba snelde een aantal tegenstanders voorbij en verschalkte Mathew Ryan: 1-0.

Iñigo Córdoba zet AZ-defensie te kijk en rondt knap af ????#foraz — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2024

Vlak voor rust leek AZ op gelijke hoogte te komen, toen Pavlidis hard raak schoot uit de draai. Zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

In de leuke tweede helft werd het alsnog 1-1. Een corner van AZ leek een prooi voor doelman Michael Verrips te zijn, maar hij liet de bal plotseling vallen. Pavlidis was er als de kippen bij om de gelijkmaker binnen te tikken.

Beide ploegen waren in de fase daarna dicht bij de voorsprong: aan beide kanten werd de lat geraakt. Uiteindelijk was het AZ dat er met de drie punten vandoor ging. Een verre inworp werd verlengd door Lequincio Zeefuik en belandde bij de vrijstaande De Wit: hij zette de 1-2 eindstand op het bord.

