Daley Sinkgraven (29) tekent voor achttien maanden en is plots terug in de Eredivisie

Daley Sinkgraven gaat terugkeren in de Eredivisie. De inmiddels 29-jarige linksachter is rond met Fortuna Sittard over een contract van achttien maanden, weet Voetbal International. Maandag trainde hij al mee met de ploeg van Danny Buijs.

Zo wordt het op de linksachterpositie van Fortuna Sittard een waar ex-Ajax-feestje. Sinkgraven werd door toenmalig Ajax-trainer Peter Bosz omgeturnd tot linksback en kwam uiteindelijk 86 keer uit voor de Amsterdammers.

In Limburg speelt echter ook Mitchell Dijks, die uiteraard ook een verleden heeft als linkervleugelverdediger in de hoofdstad. Bij de discutabele wedstrijd tegen sc Heerenveen (2-2) moest de geschorste Dijks aan zich voorbij laten gaan.

Sinkgraven speelde het meest recent voor Las Palmas, de club waar voormalig Ajacied Jasper Cillessen nog wel onder contract staat. Veel speelde het tweetal niet samen in Spanje.

Sinds oktober droeg Sinkgraven het shirt van de Spaanse nummer vijftien niet meer. Zondagavond maakte de club wereldkundig dat de geboren Assenaar de club transfervrij zou verlaten.

Vermoedelijk was de begenadigd linkspoot, die als groot talent doorbrak bij Heerenveen, toen al tot een akkoord gekomen met Fortuna. De komst van de Nederlander zal waarschijnlijk snel officieel gemaakt worden.

Naast zijn dienstverbanden bij Heerenveen, Ajax en Las Palmas stond Sinkgraven ook jaren onder contract bij Bayer Leverkusen. Uiteindelijk stokte de teller na 78 wedstrijden voor die W