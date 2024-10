Daley Blind staat komende vier weken langs de kant en mist duel met Feyenoord

Daley Blind is er woensdagavond niet bij tijdens Girona – Feyenoord. De 34-jarige linkspoot is geblesseerd geraakt aan zijn linkervoet en ligt er de komende vier weken uit. Blind was afgelopen weekend nog goed voor een assist in het uitduel met Celta de Vigo (1-1). Ook Oriol Romeu ontbreekt tegen de Rotterdammers.

Blind werd zondag na 54 minuten spelen naar de kant gehaald voor David López. De oud-international van Oranje miste in de zeven LaLiga-duels daarvoor geen minuut voor Girona. Wel zat hij negentig minuten op de bank tegen Paris Saint-Germain (1-0 verlies).

Trainer Míchel Sánchez kan in ieder geval minimaal vier weken geen beroep doen op de Nederlander, die daardoor de wedstrijden tegen Feyenoord, Athletic Club, Real Sociedad, Slovan Bratislava en Las Palmas moet missen. De uitwedstrijd tegen PSV van 5 november moet normaal gesproken wel haalbaar zijn voor Blind.

Sánchez kan tegen Feyenoord wel gewoon beschikken over Donny van de Beek en Arnaut Danjuma. Gabriel Misehouy is door de Spanjaarden niet ingeschreven voor de Champions League en ontbrak bovendien afgelopen weekend in de wedstrijdselectie voor het duel met Celta.

Zowel Girona als Feyenoord verloor zijn eerste duel in de Champions League. De Spanjaarden gingen in Frankrijk ten onder bij PSG, terwijl de ploeg van Brian Priske in eigen huis hard onderuit ging tegen Bayer Leverkusen (0-4).

Girona verkeert in ieder geval niet in zijn beste vorm. De ploeg van Sánchez won niet één van de laatste vier competitiewedstrijden: twee gingen verloren (1-4 van FC Barcelona en 2-0 van Valencia) en twee eindigden in een remise (0-0 tegen Rayo Vallecano en 1-1 tegen Celta).

Feyenoord boekte slechts twee overwinningen in de laatste vijf competitiewedstrijden. Tegen Sparta Rotterdam (1-1), FC Groningen (2-2) en NEC (1-1) moesten de Rotterdammers genoegen nemen met een gelijkspel. Priske staat daardoor op de zesde plaats met zijn elftal, op elf punten achterstand van koploper PSV. De Eindhovenaren hebben wel één wedstrijd meer gespeeld.