‘D-day bij Oranje’: Ronald Koeman gaat hele lastige knoop doorhakken

Voor het Nederlands elftal staat er donderdagavond een oefenwedstrijd tegen Canada op het programma. De verwachting is dat Ronald Koeman woensdag tijdens de voorbereidende persconferentie zijn eerste doelman voor het EK bekendmaakt.

Volgens Mike Verweij van De Telegraaf is het ‘D-day’ voor de de keepers in de selectie van Oranje. Bart Verbruggen keepte vijf van de laatste zes interlands en lijkt daardoor de beste papieren te hebben om de eerste keus onder de lat te worden.

De doelman van Brighton & Hove Albion maakte namens Nederland een goede indruk. Dat deed Brentford-keeper Mark Flekken ook toen hij in maart een kans kreeg tijdens de vriendschappelijke interland tegen Schotland (4-0 winst). Bijlow zit door bij Feyenoord opgelopen blessures voor het eerst sinds november 2023 weer bij de selectie.

Ronald Waterreus verwacht dat de bondscoach vast gaat houden aan Verbruggen. “Ik kan me absoluut niet voorstellen dat hij niet de eerste keeper gaat zijn op het EK. Ik kan echt geen enkele reden verzinnen waarom Koeman een andere keuze zou maken”, zo zegt de oud-doelman tegenover De Telegraaf.

“De bondscoach heeft er natuurlijk al iets eerder over gezegd, dat hij niet te veel wil rouleren, en sindsdien is Verbruggen alleen maar beter gaan keepen”, vervolgt Waterreus. “Zoals hij heeft gekeept tijdens het vriendschappelijke duel met Duitsland (2-1 verlies, red.), dat is wat je als bondscoach wil zien.”

Tim Krul vindt het verstandig dat Koeman zijn keuze in aanloop naar het EK al prijsgeeft. “Snelle duidelijkheid vind ik altijd belangrijk, maar nu helemaal, omdat het Nederlands elftal in mijn ogen drie nummers één heeft. Ik vind dat Verbruggen, Bijlow en Flekken elkaar bijna niets ontlopen en allemaal allround zijn.”

Krul, die zelf uitgroeide tot penaltykiller op het WK 2014, denkt dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat Verbruggen eerste doelman wordt. Hij was in het afgelopen seizoen geen vaste basisspeler bij Brighton. “Ook al gaat het om het hier en nu. Keeperstrainer Patrick Lodewijks en de bondscoach zullen de vorm van de laatste maanden meewegen, maar moeten de beste man op dit moment kiezen”, aldus Krul.

Koeman staat de pers woensdagmiddag om 14.00 uur te woord tijdens de voorbereidende persconferentie op de vriendschappelijke wedstrijd tegen Canada. De bondscoach liet al weten dat zijn eerste doelman donderdag in het duel met Canada en maandag tegen IJsland in de basis staat.

