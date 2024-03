Cynische reactie op straf voor salonremise in Belgische competitie

De spelers die verantwoordelijk waren voor de salonremise op zondag 17 maart bij de Belgische competitiewedstrijd Westerlo - KRC Genk (1-1) moeten een boete betalen, zo maakt het Belgische bondsparket bekend.

Beelden van de slotfase van het duel uit de Jupiler Pro League gingen de wereld over. Zowel Westerlo als Genk had baat bij een punt. De laatste minuten werd de bal alleen nog rondgespeeld zonder intentie om een doelpunt te maken. Door het 1-1 gelijkspel ontliep Westerlo de play-offs tegen degratie, terwijl Genk zich plaatste voor de kampioenspoule.

Het incident leidde tot grote commotie in Belgi√ę. Het zogeheten bondsparket heeft nu dus een uitspraak gedaan. "Het is een open deur om te stellen dat dit een aanfluiting was", staat te lezen in een verklaring.

"Dit is een vorm van flagrant spelbedrog, waarbij toeschouwers en andere ploegen simpelweg belazerd werden. Dit komt het imago van de Belgische voetbalbond en de Pro League niet ten goede."

Alle 21 spelers die op het veld stonden op het moment dat het op een akkoordje werd gegooid worden bestraft, net als de twee hoofdtrainers. Alle betrokkenen moeten een boete betalen. Christopher Bonsy Baah ontloopt een straf. De aanvaller van Genk werd voortijdig met rood van het veld gestuurd en was dus niet betrokken bij de salonremise.

De clubs riskeren een boete van 10.000 euro. Bovendien wordt er tegen elke speler die op dat moment op het veld stond een boete van 1.000 euro ge√ęist. "Want het bondsparket stelt alle spelers medeverantwoordelijk voor het gebrek aan sportiviteit", klinkt het.

Westerlo nam overigens zelf ook al disciplinaire maatregelen door na de salonremise hoofdtrainer Rik De Mil de laan uit te sturen. De Mil was slechts drie maanden in dienst van Westerlo.

In Belgi√ę klinken cynische geluiden over de straf voor Westerlo en Genk. Critici stellen dat beide ploegen alleen met puntaftrek daadwerkelijk gestraft zouden worden.

