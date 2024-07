Ontgoochelde Morata komt vlak na Spanje - Duitsland met de schrik vrij

Álvaro Morata komt vlak na Spanje - Duitsland met de schrik vrij en haalt zijn gram bij journalisten

Aanvoerder Álvaro Morata kan dinsdagavond gewoon in actie komen wanneer zijn land Spanje het opneemt tegen Frankrijk in de halve finales van het EK. De 31-jarige spits van Atlético Madrid kreeg na afloop van de kwartfinale tegen Duitsland (2-1) van de pers te horen dat hij geschorst zou zijn voor het belangrijke duel met les Bleus, maar dat bleek niet waar te zijn, waarna Morata nog even terugkwam om zijn gram te halen.

Spanje maakte vrijdag pas in de 119de minuut het winnende doelpunt tegen de Duitsers, toen invaller Mikel Merino (Real Sociedad) een haarfijne voorzet van Dani Olmo tegen de touwen knikte. Daarmee schakelde la Roja het gastland uit. Voor Morata leek de hemel vlak daarna even in de hel te veranderen.

Morata had a real freak-out moment. He thought he was missing out on the semis! ???? #EURO2024 #Spain #Morata pic.twitter.com/9yUvB4tojq — MARCA in English ???? (@MARCAinENGLISH) July 5, 2024

Morata, die vrijdag op scherp stond, kreeg gedurende de wedstrijd geen gele kaart, maar stond door de UEFA blijkbaar wel zo geregistreerd. Toen een aantal Spaanse journalisten hem daarmee confronteerde, kon de spits zijn ogen niet geloven.

Voor de camera’s van onder meer Marca reageerde Morata ontgoocheld en met grote ogen. “Dit is onmogelijk! Als hij mij een gele kaart heeft gegeven, dan had hij het hele Duitse in de eerste helft al een kaart moeten geven.”

“Ik heb hetzelfde gedaan als zij tijdens de eerste helft continu hebben gedaan. Eigenlijk heb ik niets gedaan”, aldus Morata. De spits snelde vervolgens richting de kleedkamer en werd gevolgd door een van de persvoorlichters van Spanje.

Even later keerde Morata terug naar de journalisten om zijn gram te halen. Met een opvallend gebaar en gefluit liet de spits zien dat hij opgelucht is te mogen spelen in de halve finale. Op de site van de UEFA is inmiddels ook te zien dat Morata geen gele kaart heeft gehad. Dani Carvajal en Robin Le Normand zijn wel geschorst tegen Frankrijk.

