Cristiano Ronaldo 'vliegt' torenhoog en scoort direct in eerste duel nieuwe seizoen

Al-Nassr is er niet in geslaagd de eerste wedstrijd van de Saudi Pro League winnend af te sluiten. In eigen huis was het team van trainer Luis Castro de betere ploeg, maar kwam het niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Al-Raed. Cristiano Ronaldo maakte het enige doelpunt namens de thuisploeg.

Al-Nassr - Al-Raed 1-1

In de 34ste minuut van het nieuwe seizoen was het direct raak voor Ronaldo. Na een voorzet op maat van Sadio Mané torende de Portugese superster hoog boven de vijandige defensie uit en knikte hij zijn ploeg naar de 1-0.

Enkele minuten na rust kwam op gelijke hoogte, toen Mohamed Fouzair raak schoot uit een strafschop. Een overtreding van aanwinst Aymeric Laporte ging aan de penalty vooraf. Een kwartier voor het eindsignaal dacht Ronaldo nog wel de winnende te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Saudi Professional League Al-Fayha ALF 2024-08-27T18:00:00.000Z 20:00 Al Nassr FC ALN