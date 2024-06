Cristiano Ronaldo reageert via Instagram op transfer van Mbappé naar Real Madrid

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Cristiano Ronaldo, die reageert op de langverwachte toptransfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid.

Het hing al tijden in de lucht, maar werd maandag dan eindelijk officieel: Mbappé tekende transfervrij bij Real Madrid. De Franse steraanvaller, die overkomt van Paris Saint-Germain, zette zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen.

Mbappé postte tegelijk met het bekendmaken van de overgang een jeugdfoto van hemzelf in Real Madrid-trainingspak op Instagram. "Het is een droom die uitkomt", schrijft Mbappé. "Ik ben zo blij en trots om onderdeel uit te mogen gaan maken van Real Madrid."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Niemand kan begrijpen hoeveel zin ik hierin heb. Ik kan niet wachten om jullie te zien, Madridistas, en bedankt voor jullie ongelooflijke steun. Hala Madrid!", aldus Mbappé.

Cristiano Ronaldo ziet Mbappé in zijn voetsporen treden bij Real Madrid. "Nu is het mijn beurt om toe te kijken", schrijft de Portugees in een reactie op de post van Mbappé. "Ik heb veel zin om je te gaan zien schitteren in het Bernabéu." Ronaldo sluit af met #HalaMadrid.

De reactie van Cristiano Ronaldo op Instagram.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties