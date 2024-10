Cristiano Ronaldo kan vroege bekeruitschakeling Al-Nassr voorkomen, maar faalt hopeloos vanaf elf meter

Al-Nassr is dinsdag uitgeschakeld in de achtste finale van het Saudische bekertoernooi. Op eigen veld werd jammerlijk met 0-1 verloren van Al-Taawoun. Cristiano Ronaldo had er nog een verlenging kunnen uitslepen in de blessuretijd van de ontmoeting, maar de 39-jarige Portugees miste tot afgrijzen van alles en iedereen bij Al-Nassr een strafschop.

De thuisclub was qua balbezit de dominante ploeg in de eerste helft van het duel in de Saudi King's Cup. De bedrijvige Ronaldo kwam in kansrijke positie, maar kopte over. Geen doelpunten derhalve in de eerste 45 minuten in het Al-Awwal Park.

Al-Nassr wist ook na rust niet het doel te vinden, waardoor Sadio Mané als invaller binnen de lijnen kwam. Echter, ook de voormalig vleugelaanvaller van Liverpool kon in aanvallend opzicht niet het verschil maken. Het waren juist de bezoekers die aan de leiding kwamen.

Waleed Al-Ahmed sprong boven iedereen uit en kopte onberispelijk raak voor Al-Taawoun, waar de vreugde groot was na het breken van de ban in de bekerclash. Voor Al-Nassr tikte de tijd weg in de jacht op een gelijkmaker, om zo een verlenging te kunnen afdwingen.

De gelijkmaker leek er te komen toen invaller Mohammed Maran in het strafschopgebied werd neergehaald. Door protesten werden er nog enkele gele kaarten uitgedeeld door de scheidsrechter. De beslissing om Al-Nassr een strafschop te geven bleef echter staan.

Ronaldo legde aan, maar zag vervolgens zijn inzet over de lat verdwijnen. Er was nadien geen tijd meer om de schade alsnog te herstellen, waardoor Ronaldo en consorten het nationale bekertoernooi van al snel verlaten.