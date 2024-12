Cristiano Ronaldo is boos en haalt hard uit: 'Ze geven niets om Manchester United'

Cristiano Ronaldo sluit een toekomstige terugkeer bij zijn geliefde Manchester United niet uit. De aanvaller (39, in zijn nadagen als speler actief voor Al-Nassr, ziet voor zichzelf echter geen rol weggelegd als manager op Old Trafford. Ronaldo voelt er wél wat voor om als eigenaar zijn rentree te maken bij de ver weggezakte topclub uit Engeland.

Ronaldo benadrukt vrijdag op de Globe Soccer Awards in Dubai dat Manchester United in zijn hart zit. ''Ik wil alleen het beste voor de club. Het probleem ligt alleen niet bij de manager, het zit anders in elkaar. De problemen zijn veel groter en zitten veel dieper. Steeds van manager veranderen is niet goed genoeg.''

''Wanneer ik eigenaar van Manchester United word, zal ik dingen duidelijk maken en zaken die slecht geregeld zijn verbeteren'', aldus Ronaldo, die in Dubai werd uitgeroepen tot Beste Speler van het Midden-Oosten en topscorer aller tijden.

Ronaldo is bepaald niet tevreden over de koers die Manchester United momenteel vaart. Sir Jim Ratcliffe stapte afgelopen zomer met zijn bedrijf INEOS in de club, na de heerschappij van de Amerikaanse familie Glazer die bijna twintig jaar duurde.

''Ze geven niets om de club en halen hun geld uit de markerting'', foetert de verontwaardigde Ronaldo. ''Ze geven niet echt om het sportieve aspect van de club.''

''Het is net als een aquarium waar een zieke vis in zwemt, die je eruit moet halen. Als je hem dan weer terugdoet in het aquarium, is de vis nog steeds ziek. Zo gaat het ook met Manchester United, daar spelen dezelfde problemen'', komt Ronaldo vervolgens met een opvallende vergelijking.

Amorim

Ronaldo hoopt dat Manchester United onder leiding van landgenoot Rúben Amorim uit het dal kruipt. ''Hij deed het fantastisch bij mijn club Sporting Portugal. Ik wist dat het voor hem moeilijk zou worden bij Manchester United. En de storm zal nog wel even aanhouden.''

''Maar de storm zal ook een keer gaan liggen. En dan gaat de zon weer schijnen. Amorim gaat zeker goede resultaten boeken en dat hoop ik van harte voor Manchester United, want het is een club waar ik nog steeds veel van houd.''