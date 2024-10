Cristiano Ronaldo helpt Portugal met 133ste interlandgoal aan nipte zege op Polen

Portugal heeft zaterdagavond ook de derde wedstrijd van dit Nations League-seizoen gewonnen. In Warschau werd Polen met 1-3 verslagen. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo en Jan Bednarek (eigen goal) scoorden namens de bezoekers, terwijl Piotr Zielinski nog iets terugdeed. Vanzelfsprekend is Portugal nu koploper in de Nations League-groep waar verder ook nog Kroatië en Schotland onderdeel van uitmaken. Polen staat derde met drie punten.

Bij Polen was er een basisplaats voor voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski. Het was echter vooral een duel tussen twee spitsen van wereldklasse: Robert Lewandowski aan de kant van Polen, Ronaldo namens Portugal.

In de wedstrijd die onder leiding stond van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, was de eerste grote kans voor Portugal. Ronaldo raakte na tien minuten de lat, nadat de bal via verdediger Bednarek voor zijn voeten was gekomen.

Een kwartier later kwamen de bezoekers dan toch op voorsprong. Rúben Neves gaf een diepe bal, Fernandes legde de bal terug met het hoofd en Silva schoot in één keer uit de lucht raak: 0-1.

Nog voor rust wisten de Portugezen de score ook te verdubbelen. Rafael Leão raakte na een prachtige solo de paal, waarna het voor Ronaldo een koud kunstje was om uit de rebound de 0-2 te maken. Dat betekende het 133ste doelpunt namens Portugal voor Ronaldo, in zijn 215de interland.

Na de rust kregen beide landen kansen op de derde treffer. Zo schoot Bruno Fernandes op aangeven van Ronaldo hoog over, kopte Lewandowski de bal uit een voorzet net naast en schoot Fernandes de bal na opnieuw een goede actie van Leão recht op doelman Lukasz Skorupski af.

Tien minuten voor tijd werd het toch nog spannend. Invaller Kacper Urbanski gaf de bal al vallend mee aan Zielinski, die hard en hoog binnenschoot: 1-2. Polen mocht hopen op meer, maar die hoop vervloog toen Bednarek een lage voorzet van Nuno Mendes vlak voor tijd in eigen doel gleed: 1-3.