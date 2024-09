Cristiano Ronaldo bereikt sublieme mijlpaal en helpt Portugal langs Kroatië

Cristiano Ronaldo heeft donderdagavond geschiedenis geschreven. De superster maakte in het Nations League-duel met Kroatië de 2-0 en tekende daarmee voor zijn 900e (!) officiële doelpunt. Portugal won uiteindelijk met 2-1, daar Diogo Dalot scoorde en ook een eigen doelpunt achter zijn naam kreeg.

Ronaldo begon in de punt van de aanval, die verder bestond uit Rafael Leão en Pedro Neto. Het middenveld kende met Vitinha, Bruno Fernandes en Bernardo Silva de nodige creativiteit. Bij Kroatië stond Josip Sutalo in de verdediging, terwijl de verhuurde Ajacied Borna Sosa links op het middenveld stond. Luka Ivanusec begon op de bank en bleef daar ook zitten. Luka Modric begon op 10 achter Andrej Kramaric.

Dalot tekende al vroeg in de wedstrijd voor de eerste treffer van de avond in Estádio da Luz. Bruno Fernandes kreeg net iets te veel ruimte aan de rand van het zestienmetergebied en bediende Manchester United-ploeggenoot Dalot met een slim passje. Dalot draaide weg bij zijn tegenstander en rondde af in de verre hoek: 1-0.

Ronaldo kwam halverwege de eerste helft dicht bij zijn historische treffer, maar Dominik Livakovic wenste niet mee te werken en redde in de korte hoek. Aan de andere kant moest Diogo Costa ingrijpen op een schot van Kramaric.

Tien minuten voor rust had Ronaldo zijn treffer te pakken. Hij tikte van dichtbij binnen na een perfecte voorzet van Nuno Mendes: 2-0. Ronaldo kwam tot 900 treffer door te scoren voor Sporting Portugal (5), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al-Nassr (68) en Portugal (131).

Vijf minuten voor rust kwam Kroatië terug in de wedstrijd, toen een lage voorzet via Sosa werd binnengewerkt door Dalot: 2-1. Na rust kwam Kroatië uitstekend voor de dag, maar ondanks de nodige kansen viel de gelijkmaker niet meer.

Schotland - Polen 2-3

Ondertussen wist Polen een knappe overwinning op Schotland te behalen. Polen zette in de achtste minuut flink druk op het middenveld. Robert Lewandowski gaf mee aan Sebastian Szymanski en de ex-Feyenoorder rondde middels een laag hard schot in de korte hoek knap af: 0-1.

Scott McTominay dacht voor de 1-1 te zorgen, maar hands gooide roet in het eten. Vlak voor rust zorgde Lewandowski voor de volgende klap. De spits van FC Barcelona benutte een strafschop. Nog geen minuut na rust maakte Billy Gilmour er 1-2 van, door optimaal te profiteren van een afvallende bal.

Een kwartier voor tijd kwam Schotland zelfs op gelijke hoogte, toen McTominay zijn voet tegen een voorzet van Anthony Ralston zette. Genoeg voor een punt was het echter niet, daar voormalig PSV-target Nicola Zalewski in minuut 97 een strafschop binnenschoot: 2-3.