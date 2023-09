Crisis bij Ajax neemt toe na dramatisch optreden en nederlaag in Twente

Zondag, 17 september 2023 om 16:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:42

Ajax is zondag tegen de eerste nederlaag in de Eredivisie van dit seizoen aangelopen. Trainer Maurice Steijn zag zijn elftal dramatisch starten tegen FC Twente en de vroeg opgelopen schade kon later niet meer worden hersteld door de Amsterdammers: 3-1. Dezelfde uitslag als op de slotdag van afgelopen seizoen. Sem Steijn deed zijn vader veel pijn met een doelpunt en ook Michel Vlap behoorde tot de uitblinkers van Twente. Ajax staat na vier speelronden op een teleurstellende twaalfde plaats, met zeven punten achterstand op koploper PSV.

Steijn wijzigde zijn elftal dus op vijf plaatsen ten opzichte van het teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard van begin september. Jay Gorter was in ieder geval weer de doelman, met in de verdediging (van rechts naar links) Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Sivert Mannsverk en Benjamin Tahirovic moesten voor de balans zorgen op het Ajax-middenveld, met Akpom, die tot dusver 28 minuten speelde, als nummer 10. De aanvoer vanaf de flanken richting Brian Brobbey kwam van Berghuis (rechts) en Bergwijn (links). Remko Pasveer is weer fit en zat derhalve voor het eerst sinds juli weer bij de wedstrijdselectie.

Twente deelt Ajax direct een gigantische tik uit: 2-0! Uitgerekend Sem Steijn maakt de tweede treffer?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2023

Ajax begon dramatisch aan de ontmoeting in de Grolsch Veste en de defensieve kwetsbaarheden kwamen al in de openingsminuut aan het licht. Het was echter Gorter die de doorgebroken Manfred Ugalde van scoren afhield. Slechts luttele minuten later wist Twente alsnog de 1-0 te maken: Vlap vuurde van dichtbij op Gorter en de Ajax-goalie kon niet voldoende pareren. Daan Rots maakte daar dankbaar gebruik van en werkte, na nog een halve redding van Gorter, de 1-0 binnen. Uitgerekend Sem Steijn bracht zijn vader verder in de problemen. Gorter sloeg een poging van Michal Sadilek naar de buitenkant, waar Ugalde kon oppikken. De Twente-spits legde de bal panklaar voor Steijn, die voor open doel binnentikte: 2-0. Het betrof de snelste 2-0 achterstand voor Ajax sinds oktober 2008, toen sc Heerenveen de tegenstander was.

Het had nog erger kunnen worden voor Ajax in de eerste helft, ware het niet dat de zeer energieke Steijn een volley op de lat zag belanden na een half uur spelen. Geen 3-0 dus op het scorebord, maar enkele minuten later wel de 2-1. Hato stuurde Sosa weg en de linksback wist op de achterlijn Brobbey te bedienen. De aanvalsleider was zijn bewaker te snel af en tikte bij de eerste paal de aansluitingstreffer binnen. Brobbey tekende met zijn 21 jaar en 228 dagen voor zijn 25ste Eredivisie-goal. Daarmee is hij de jongste Ajax-speler die dat voor elkaar krijgt sinds Wesley Sneijder in 2005. In de slotfase van de enerverende eerste helft schreeuwde heel Twente om een penalty na een vermeende overtreding van Tahirovic, maar de bal kwam niet op de stip te liggen.

Uitgerekend Ajax-huurling Naci Ünüvar lijkt de wedstrijd te beslissen in het voordeel van FC Twente. ???#tweaja — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2023

Maurice Steijn greep halverwege in en bracht Kenneth Taylor en Anton Gaaei binnen de lijnen voor de ondermaats presterende Rensch en Mannsverk. Twente begon ook voortvarend aan de tweede helft en het was Ugalde die in kansrijke positie werd geblokkeerd door twee Ajacieden. Kort daarna werd de spits van scoren afgehouden door Gorter. Het was tevens de laatste actie van Ugalde, die werd vervangen door Ricky van Wolfswinkel. Mitchell van Bergen verving de eveneens moegestreden Steijn. Bij Ajax werd de onzichtbare Akpom afgelost door Georges Mikautadze. De bezoekers leken meer grip op het duel te krijgen, zonder dat dat grote kansen opleverde.

Met nog ruim een kwartier op de klok werd Naci Ünüvar ingebracht voor Vlap, die niet verder kon wegens kramp. Het bleek een gouden zet van Twente-coach Joseph Oosting. De van Ajax gehuurde vleugelaanvaller profiteerde enkele minuten na zijn entree optimaal van geklungel in de Amsterdamse defensie, om vervolgens Gorter van dichtbij kansloos te laten. Carel Eiting maakte overigens als invaller zijn debuut voor Twente, als vervanger van Mathias Kjølø. Ajax kon amper nog een vuist maken na de derde Twentse treffer en incasseert dus de eerste nederlaag van dit Eredivisie-seizoen. De thuisploeg is met twaalf punten mede-koploper naast PSV.