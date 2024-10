Conflict op de loer? 'PSV en Jerdy Schouten moeten razendsnel met elkaar in gesprek'

Rik Elfrink vindt dat PSV en Jerdy Schouten ‘razendsnel’ in gesprek moeten wat betreft het misverstand dat is ontstaan over de fitheid van de 27-jarige middenvelder. Dat schrijft de PSV-watcher in het Eindhovens Dagblad. Het heeft alles te maken met het interview van Schouten dat vrijdagochtend in De Telegraaf verscheen.

Peter Bosz gaf vorige week aan dat de rechtspoot ‘algemeen vermoeid is en geen blessure heeft’, terwijl Schouten in gesprek met de krant vertelt dat er van oververmoeidheid geen sprake is. De controleur van PSV heeft de uitslag van zijn MRI-scan binnen. Er is vastgesteld dat Schouten kampt met een knieblessure. Een flinke botkneuzing zorgt ervoor dat de Zuid-Hollander momenteel veel pijn heeft.

Volgens Marcel van der Kraan, die het interview afnam, wil Schouten ‘niet worden neergezet als een jongen die afhaakt met algehele vermoeidheid’. “Ik heb met pijnstillers tegen Sporting nog dingen kunnen onderdrukken, maar daarna werd het alleen maar erger. De pijn in mijn knie werd zo ondraaglijk dat ik gewoon niet meer kon spelen en ik Sparta-thuis en de twee interlands van Oranje moest overslaan”, aldus de middenvelder.

Schouten geeft geen gehoor aan protocol

Schouten is met zijn interview aan De Telegraaf tegen het persprotocol ingegaan van PSV, schrijft Elfrink. Álle uitingen van de club moeten namelijk via de persvoorlichting gaan. “Schouten weet dat en heeft ervoor gekozen om tegen dat protocol in te gaan”, aldus de journalist. Schouten vindt dat van oververmoeidheid geen sprake is en spreekt van een blessure, terwijl PSV juist het tegenovergestelde denkt.

“De lezingen van beide partijen zijn dus waarschijnlijk ‘waar’, maar het gaat vooral om wat er naar buiten is gebracht”, vervolgt Elfrink. In het verleden zijn er al vaker misverstanden ontstaan over de fitheid en blessures van PSV-spelers. Mark van Bommel was in het verleden bijvoorbeeld opvallend kritisch op de medische afdeling van de club, terwijl Noa Lang vorig seizoen niet tevreden was over zijn revalidatie na een knieblessure.

‘Goed gesprek is nodig’

“Schouten wil er gewoon niet als een ‘watje’ opstaan en het stempel dragen dat hij na ieder pijntje aan de kant staat en niet kan spelen”, analyseert Elfrink. “PSV wil hem juist beschermen tegen de enorme hoeveelheid wedstrijden die eraan komt en trainer Bosz heeft daar - met behulp van medische gegevens en het blote oog - zijn communicatie-strategie op geënt. Dat heeft nogal wat frictie veroorzaakt, die het interview van Schouten verklaart.”

“Een goed gesprek tussen beide partijen moet het een en ander snel kunnen oplossen, lijkt het vanaf de buitenkant”, schrijft Elfrink, die vindt dat dat gesprek er ‘razendsnel’ moet komen. “Voor PSV staat er veel te veel op het spel om een op het eerste gezicht wat onnozel ogend akkefietje overheersend te laten zijn in de voorbereiding op een hele belangrijke periode met wedstrijden tegen AZ, Paris Saint-Germain en Ajax.” De journalist vindt dat de directe van PSV alle partijen weer op één lijn moet krijgen.