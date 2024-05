Complete leegloop dreigt voor Vitesse: al deze spelers willen weg

Vitesse lijkt deze zomer te maken te krijgen met een ware leegloop. Zo hebben Eloy Room, Carlens Arcus, Mica Pinto, Dominik Oroz, Melle Meulensteen, Mathijs Tielemans en Amine Boutrah aangegeven te willen vertrekken bij de degradant. “Ongeveer iedereen met een doorlopend contract wil weg uit Arnhem”, schrijft Lex Lammers namens de Gelderlander.

Mocht Vitesse de huidige crisis overleven, dan moet het komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie proberen om terug te keren naar de Eredivisie. Een lastige opgave, daar de club weinig geld te besteden heeft en een groot aantal spelers heeft aangegeven te willen vertrekken uit GelreDome.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

John van den Brom, die vanaf volgend seizoen met de scepter zwaait in Arnhem, moet dus vrijwel helemaal opnieuw beginnen. “Ze willen niet de Keuken Kampioen Divisie in, zo is me gemeld. Er zal voor hen dus beweging op de transfermarkt moeten komen.” Van aanvoerder Marco van Ginkel was al bekend dat hij Vitesse zou gaan verlaten. Davy Pröpper zet een punt achter zijn loopbaan.

Ook Nicolas Isimat-Mirin, Markus Schubert en Toni Domgjoni vertrekken. Bovendien komen ook huurlingen Kacper Kozlowski, Adrian Mazilu, Fodé Fofana, Paxten Aaronson, Anis Hadj-Moussa, Ramon Hendriks, Mexx Meerdink en Joel Voelkerling Persson niet meer terug.

Enzo Cornelisse, Thomas Buitink, Gyan de Regt en Miliano Jonathans, die allen al jaren bij de club zitten, hebben nog een doorlopend contract.

Theo Janssen is tegenwoordig actief als scout bij Vitesse en gaat samen met Van den Brom en algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes de selectie van volgend seizoen vormgeven. Van den Brom geeft aan dat het behalen van de play-offs in de Keuken Kampioen Divisie voorlopig de doelstelling is.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties